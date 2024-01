Manfredonia. “L’allarmismo emerso per incrementi sconsiderati della Tari è assolutamente fuori luogo, infondato. Bisogna parlare con i dati. Da calcoli fatti e che possiamo mostrare a chiunque, un’utenza di circa 100 metri quadri avrà una tantum di adeguamento delle tariffe pari a 5 euro l’anno, forse meno.

Certo, sarà fondamentale mantenere gli standard attuali per la raccolta e per il conferimento in discarica. Quindi, massimo impegno sia da parte di Ase che dei cittadini di Manfredonia”.

Così a StatoQuotidiano.it l’AD dell’Ase, dr. Massimo Leone, al termine della conferenza stampa indetta stamani per fornire informazioni circa gli incrementi preannunciati della TARI, come in gran parte dei Comuni pugliesi.