Lo dice in una nota 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗧𝗲𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗲 – 𝗖𝗢𝗡 𝗠𝗮𝗻𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗮.

“Oggi, paradossalmente, le stesse pale eoliche che erano state respinte con fermezza fino al 2018 stanno per invadere il nostro mare. A breve, dunque, 68 imponenti turbine eoliche si ergeranno davanti a Manfredonia, alterando il paesaggio e creando ostacoli alla navigazione, ed ulteriori 174 pale eoliche sorgeranno poco distanti in direzione di Vieste, trasformando il mare in un intricato labirinto. Anche Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, ha manifestato gravi perplessità su questa situazione. Se il porto industriale riceverà un finanziamento di 121 milioni per il suo ammodernamento, sarà inutile se le navi non potranno raggiungerlo. Inoltre, come potranno i pescatori svolgere la loro attività in mezzo al labirinto di pale rotanti?”.