Manfredonia.ย La ๐‚๐ซ๐จ๐œ๐ž ๐‘๐จ๐ฌ๐ฌ๐š ๐ˆ๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐š๐ง๐š – ๐‚๐จ๐ฆ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐จ๐๐ข๐Œ๐š๐ง๐Ÿ๐ซ๐ž๐๐จ๐ง๐ข๐š intende ringraziare pubblicamente il sig. ๐ ๐ž๐ซ๐ซ๐š๐ณ๐ณ๐š๐ง๐จ ๐•๐š๐ฅ๐ญ๐ž๐ซ, noto imprenditore di Manfredonia, titolare del ๐๐š๐ซ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐™๐ž๐ง๐ข๐ญ ๐’๐๐‚ e socio fondatore del Consorzio “๐๐š๐ซ๐š๐๐ข๐ฌ๐จ ๐’๐ฏ๐ข๐ฅ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐จ” a r.l. (societร operante per lo sviluppo del retro porto industriale di ๐Œ๐š๐ง๐Ÿ๐ซ๐ž๐๐จ๐ง๐ข๐š).

Difatti, il ๐‚๐จ๐ฆ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐๐ข ๐Œ๐š๐ง๐Ÿ๐ซ๐ž๐๐จ๐ง๐ข๐š della ๐‚๐ซ๐จ๐œ๐ž ๐‘๐จ๐ฌ๐ฌ๐š ๐ˆ๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐š๐ง๐š ha dovuto rilasciare il locale precedentemente occupato, per inagibilitร dello stesso, che non consentiva il regolare proseguimento delle attivitร sociali.

La ๐‚๐ซ๐จ๐œ๐ž ๐‘๐จ๐ฌ๐ฌ๐š ๐ˆ๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐š๐ง๐š รจ da sempre impegnata nell’ ambito sociale territoriale, non solo per aspetti legati all’ambito sanitario, ma anche per la raccolta di fondi, per la distribuzione di viveri agli indigenti e per la formazione sulle tecniche di primo soccorso.

Nell’urgenza di poter continuare ad operare e nella preoccupazione di non poter dare sostegno ai bisognosi il sig. ๐ ๐ž๐ซ๐ซ๐š๐ณ๐ณ๐š๐ง๐จ ๐•๐š๐ฅ๐ญ๐ž๐ซ ha accolto il grido di aiuto del ๐‚๐จ๐ฆ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐จ e ha messo a disposizione del tutto gratuitamente uno dei propri locali, attivitร che l’amministrazione comunale non ha avuto modo di risolvere.

Al sig. ๐ ๐ž๐ซ๐ซ๐š๐ณ๐ณ๐š๐ง๐จ vanno i nostri piรน sentiti ringraziamenti.

Atteso che la disponibilitร dei locali non รจ perpetua, l’occasione รจ gradita per sollecitare l’amministrazione di ๐Œ๐š๐ง๐Ÿ๐ซ๐ž๐๐จ๐ง๐ข๐š, presente e futura, a sostenere le associazioni territoriali, fulcro dell’anima sociale della cittร , individuando spazi adeguati a poter operare ed essere attivi al servizio dei cittadini.

๐‘บ๐’†๐’Ž๐’‘๐’“๐’† ๐’๐’—๐’–๐’๐’’๐’–๐’† ๐’‘๐’†๐’“ ๐’„๐’‰๐’Š๐’–๐’๐’’๐’–๐’†!

Seguite le nostre numerose attivitร , visitate la nostra pagina: ๐ก๐ญ๐ญ๐ฉ๐ฌ://๐ฐ๐ฐ๐ฐ.๐Ÿ๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค.๐œ๐จ๐ฆ/๐œ๐ซ๐ข.๐ฆ๐š๐ง๐Ÿ๐ซ๐ž๐๐จ๐ง๐ข๐š/

ed il nostro account Instagram:

๐ก๐ญ๐ญ๐ฉ๐ฌ://๐ฐ๐ฐ๐ฐ.๐Ÿ๐š๐œ๐ž๐›๐จ๐จ๐ค.๐œ๐จ๐ฆ/๐œ๐ซ๐ข.๐ฆ๐š๐ง๐Ÿ๐ซ๐ž๐๐จ๐ง๐ข๐š/