LECCE – Distrutta dalle fiamme l’auto del sindaco di Castrignano del Capo, nel Salento.

La vettura, una Mercedes Classe C di proprietà del primo cittadino Francesco Petracca, era posteggiatata in via Giordano Bruno, a Santa Maria di Leuca, frazione di Castrignano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno domato le fiamme e si sono messi alla ricerca di tracce utili a stabilire le origini del rogo.

Le indagini

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Tricase che stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere nella zona.

Francesco Petracca, 58 anni, è stato eletto sindaco nel 2021 a capo della lista “Obiettivo Comune”.

Le dichiarazioni del sindaco

«Ci ha allarmato il vicino» spiega il sindaco. «Quando ci siamo resi conto di quello che stava accadendo le fiamme erano già molto alte ed era impossibile avvicinarsi».