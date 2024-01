Negli ultimi dieci anni il mondo del gaming è cresciuto esponenzialmente; con tanti nuovi sistemi, nuove tecnologie e design radicali è diventato una parte enorme dell’industria dell’intrattenimento. Per questo motivo, in Italia (ma anche nel resto del mondo) abbiamo assistito all’aumento delle convention e delle esposizioni di giochi, molte delle quali vedono una partecipazione mondiale e numeri in crescita ogni anno.

Se siete appassionati di giochi e volete tenervi aggiornati sulle novità del mercato, mettere le mani su prodotti esclusivi e formare una community con altri appassionati come voi, non perdetevi questa lista di games conventions più importanti d’Italia.

Lucca Comics & Games

Lucca Comics & Games è la più importante fiera in Italia e in Europa dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi da tavolo (i giochi d’azzardo come slot machine casinò, poker, etc. sono esclusi), ai giochi di ruolo e al fantasy, e si tiene ogni anno a Lucca, per quattro giorni, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Quest’anno la città ospiterà la convention dal 30 ottobre al 3 novembre.

I più importanti operatori del settore – editori, specialisti, rivenditori e fumettisti – partecipano alla fiera in un’area espositiva di circa 15mila metri quadrati, lungo il centro storico di Lucca, con tanti eventi speciali in programma: incontri con autori italiani e internazionali, presentazioni di libri, tornei di gioco di ruolo, concerti e molto altro.

Il programma prevede anche tornei, premi e seminari, dove vengono assegnati premi speciali per i migliori giochi dell’anno, per il miglior gioco inedito e per le più belle miniature di gioco realizzate a mano.

Napoli Comicon

Il Comicon di Napoli è il secondo evento fumettistico più grande d’Italia, tanto che l’anno scorso ha avuto ben due edizioni, in due città diverse. La prima edizione si è tenuta a Napoli, dal 28 aprile al 1° maggio 2023; un’altra edizione, invece, è stata organizzata a Bergamo, dal 23 al 25 giugno 2023. Tuttavia, il Comicon di Napoli è ben diverso dal Lucca Comics, in quanto non si sviluppa in un’intera città, ma soltanto nella Mostra d’Oltremare di Napoli, una grande struttura dedicata a fiere e altri eventi. Il prossimo Comicon si terrà dal 25 al 28 aprile 2024.

Treviso Comic Book Festival

Il Treviso Comic Book Festival (TCBF) è un evento internazionale dedicato al mondo del fumetto e dell’illustrazione. Giunto alla sua ventesima edizione, il festival offre un vasto programma culturale composto da circa 20 mostre, spettacoli dal vivo, incontri con gli autori, workshop, una mostra mercato con oltre 50 espositori tra editori e rivenditori, ed eventi dedicati al fumetto, all’illustrazione, al design e alla comunicazione.

Il festival si propone di diffondere e valorizzare il linguaggio del fumetto e dell’illustrazione come forme di cultura a tutti gli effetti. Il TCBF non si presenta come una semplice mostra mercato, ma come un festival culturale a tutto tondo, con un calendario di iniziative che si estende per oltre una settimana. Negli ultimi anni, la manifestazione ha ospitato artisti di fama mondiale e ha creato reti di scambio e collaborazione con organizzazioni, editori, associazioni e uffici culturali di tutto il mondo. Il weekend designato per la ventunesima stagione del festival sarà quello che va da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2024.

Milano Games Week

L’ultima edizione di Milan Games Week si è tenuta a Milano dal 24 novembre 2023 al 26 novembre 2023 e la prossima edizione è prevista per il novembre 2024, dove si presenteranno le ultime novità delle aziende italiane e internazionali legate ai settori dei videogiochi, dei giochi e dell’intrattenimento.

Nell’ultima edizione i partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare oltre cento postazioni per console e PC, di immergersi in esperienze di realtà virtuale e di partecipare a giochi di carte e da tavolo in aree dedicate. (nota stampa).