Il Matera spazza il Manfredonia, 3 a zero

Il Matera Calcio ha ottenuto una vittoria convincente per 3-0 contro il Manfredonia nella recente sfida disputata allo stadio “XXI Settembre – Franco Salerno”. Dopo un primo tempo equilibrato e privo di reti, la partita si è accesa nella ripresa, con i padroni di casa che hanno preso il controllo del gioco.

Nella seconda frazione, il Matera ha creato diverse occasioni da gol. Al 51° minuto, Kernezo ha sfiorato il vantaggio con un tiro che è terminato di poco a lato. La svolta è arrivata al 61°, quando Burzio ha sbloccato il risultato con una precisa conclusione di sinistro.

Al 79°, il Manfredonia è rimasto in dieci uomini a causa dell’espulsione di Forte per doppia ammonizione, complicando ulteriormente la situazione per gli ospiti. Pochi minuti dopo, all’83°, Marigosu ha raddoppiato con un tiro da fuori area deviato da un difensore, che ha spiazzato il portiere avversario. La partita si è chiusa definitivamente all’89° con Kernezo, che ha finalizzato un contropiede, fissando il punteggio sul 3-0.

Con questa vittoria, il Matera interrompe una serie negativa e torna al successo dopo oltre un mese, rilanciando le proprie ambizioni in campionato.

Per il Manfredonia, si tratta di una battuta d’arresto significativa, soprattutto considerando l’inferiorità numerica negli ultimi minuti di gioco. La squadra dovrà ora concentrarsi sui prossimi impegni per riscattarsi e migliorare la propria posizione in classifica.

Per rivivere le azioni salienti della partita, è disponibile un video degli highlights: