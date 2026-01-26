Edizione n° 5958

Home // Bari // Abbattimento delle liste d’attesa, consegnati i piani delle aziende sanitarie

"LISTE D'ATTESA" Abbattimento delle liste d’attesa, consegnati i piani delle aziende sanitarie

"Tutte le Aziende sanitarie pugliesi hanno trasmesso nei tempi previsti i piani aziendali sperimentali per l’abbattimento delle liste d’attesa"

Aggrediti medico e infermieri centro dipendenze ospedale Salento

ARCHIVIO - ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2026
Bari // Foggia //

Tutte le Aziende sanitarie pugliesi hanno trasmesso nei tempi previsti i piani aziendali sperimentali per l’abbattimento delle liste d’attesa. La scadenza era fissata per oggi dalla DGR n. 1/2026, che ha dato avvio al nuovo piano regionale per il recupero delle prestazioni oltre i tempi standard.

Nei documenti inviati, le direzioni strategiche hanno illustrato le azioni che verranno messe in campo per ridurre i tempi di attesa, con particolare attenzione alle prestazioni classificate con priorità U (urgente) e B (breve). In alcuni casi, i piani includono anche interventi mirati allo smaltimento delle liste di attesa per i ricoveri ospedalieri.

Tra le principali misure previste, la quasi totalità delle aziende sanitarie ha indicato l’estensione degli orari di apertura degli ambulatori, con attività programmate nelle ore serali e nei fine settimana, nell’ottica di aumentare l’offerta assistenziale e ridurre i tempi di accesso alle cure.

Ogni azienda, sulla base dei propri dati specifici, ha inoltre definito percorsi di tutela dedicati, in particolare per i pazienti oncologici e fragili. Nei piani sono riportate anche le attività che verranno potenziate per il controllo dell’appropriatezza prescrittiva e per il monitoraggio costante delle azioni sperimentali avviate.

I documenti sono attualmente all’esame dell’Assessorato regionale alla Sanità, del Dipartimento Salute e dell’AReSS. Conclusa la fase di valutazione e validazione, i piani saranno approvati entro venerdì con un provvedimento di Giunta regionale, consentendo così l’avvio delle attività di recupero a partire dal 1° febbraio, come stabilito dalla Regione.

