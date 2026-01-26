Al Liceo “A. Volta” di Foggia le Olimpiadi di Matematica per le classi prime. Giovani talenti in gara

Oggi l’Aula Magna del Liceo scientifico “A. Volta” di Foggia si è riempita di voci, sguardi curiosi e tanta speranza.

La Gara delle classi prime delle Olimpiadi di Matematica, promosse dal Distretto di Foggia dell’Unione Matematica Italiana, non è stata solo una competizione, ma un vero e proprio incontro di giovani menti provenienti da diversi istituti della Capitanata, unite dalla voglia di mettersi in gioco.

Alla gara provinciale hanno aderito otto scuole, per un totale di 72 studenti partecipanti: un numero significativo che rappresenta una preziosa chance di accesso in più per i più piccoli, spesso alla loro prima esperienza competitiva.

Tra numeri e problemi da risolvere, si è respirato entusiasmo, concentrazione e quel pizzico di emozione che rende speciali le prime sfide importanti. Per molti studenti è stato il primo passo in un percorso fatto di curiosità, impegno e scoperta delle proprie capacità.

La matematica oggi è stata linguaggio comune, occasione di crescita e di confronto sano. Ma, soprattutto, è stata futuro: quello rappresentato da ragazze e ragazzi che, con serietà e passione, hanno dimostrato quanto sia prezioso investire nella scuola, nella conoscenza e nei talenti. Un grazie sentito a tutti i docenti, agli organizzatori e alle scuole partecipanti, che ogni giorno coltivano queste speranze con dedizione.

Complimenti agli studenti: comunque vada, avete già vinto scegliendo di provarci. La strada è appena iniziata. Di seguito le scuole partecipanti: Cerignola: Liceo scientifico “A. Einstein”; Foggia: Istituto tecnico “Altamura – Da Vinci”, Liceo scientifico “G. Marconi”, Liceo scientifico “A. Volta”; San Marco in Lamis: Istituto “P. Giannone”; San Severo: Liceo “Checchia Rispoli – Tondi”, Istituto tecnico “A. Fraccacreta”, Torremaggiore: Istituto “Fiani – Leccisotti”.