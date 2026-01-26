AMIU, Fratelli d’Italia Foggia: “Silenzi e contraddizioni, la città merita verità e responsabilità”

FOGGIA – Fratelli d’Italia Foggia accende i riflettori su quella che definisce una delle più gravi vicende politico-amministrative degli ultimi mesi. Al centro delle critiche del partito c’è la gestione del caso AMIU e, più in generale, la strategia comunicativa dell’amministrazione comunale guidata dal “campo largo”, accusata di adottare da tempo una linea fatta di silenzi, omissioni e deviazioni dai problemi reali della città.

Secondo FdI, mentre Foggia sarebbe stata consegnata a un sistema definito come un vero e proprio “killer” dei diritti dei cittadini e dei servizi essenziali, l’amministrazione Episcopo avrebbe evitato di chiarire le responsabilità politiche alla base delle scelte compiute. «Si individuano esecutori – affermano – ma non i mandanti, che restano nell’ombra».

Il nodo centrale resta la vicenda AMIU. Le anomalie evidenziate dalla Procura in merito all’affidamento del servizio di igiene urbana, sottolinea Fratelli d’Italia, sarebbero state ignorate, mentre l’attenzione pubblica verrebbe spostata su progetti ancora indefiniti, come il cosiddetto “corridoio ecologico”, ritenuto più utile a creare suggestioni che a risolvere criticità concrete.

Per il partito, la costituzione del Comune come parte civile non sarebbe sufficiente a cancellare le responsabilità politiche. Il Comune continua infatti a finanziare AMIU con risorse pubbliche, nonostante – ricordano – il Tribunale abbia evidenziato la fragilità del piano industriale alla base dell’affidamento, piano che la stessa AMIU Puglia SpA non starebbe rispettando. Una situazione che, secondo FdI, richiama alla memoria il precedente fallimento di Amica, costato ai cittadini foggiani 54 milioni di euro.

Il quadro viene definito come un vero e proprio “cortocircuito comunicativo”. Restano infatti senza risposta interrogativi considerati elementari: che fine hanno fatto i cassonetti intelligenti annunciati oltre un anno fa? Perché non sono stati installati? E come si spiega una raccolta differenziata ferma sotto il 30%, nonostante l’avvio del porta a porta per le attività food e l’aumento dei contenitori stradali?

Su queste questioni, denuncia Fratelli d’Italia, la maggioranza continuerebbe a mantenere un silenzio definito “assordante”. Proprio per questo, in un momento ritenuto particolarmente delicato, il partito chiede un gesto di responsabilità e trasparenza: le dimissioni del direttore generale Antonicelli, attualmente imputato nel processo, ritenute un atto dovuto nei confronti della città.

FdI invita inoltre a valutare un cambio di gestione attraverso un provvedimento in autotutela. Un percorso complesso e non immediato, ma che – secondo il coordinamento cittadino – rappresenterebbe l’inizio di un processo necessario per liberare Foggia da una “cappa politico-imprenditoriale” che assorbirebbe risorse pubbliche senza garantire un servizio adeguato alla comunità.