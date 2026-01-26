Edizione n° 5958

Arturo Brachetti straordinario protagonista di un one man show memorabile al Giordano

BRACHETT FOGGIA Arturo Brachetti straordinario protagonista di un one man show memorabile al Giordano

"Accanto ai numeri di quick-change, lo spettacolo ha intrecciato altre discipline in cui l’istrionico e travolgente artista eccelle: grandi classici come ombre cinesi e chapeaugraphie"

Arturo Brachetti straordinario protagonista di un one man show memorabile al Teatro Giordano

Arturo Brachetti straordinario protagonista di un one man show memorabile al Teatro Giordano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2026
Foggia // Lifestyle //

Arturo Brachetti sabato e domenica scorsi ha incantato il pubblico del Teatro Giordano Foggia con il suo one man show “Solo – The Legend of quick-change”, alla sua nona stagione e già ammirato da un milione di spettatori nel mondo, uno straordinario viaggio sospeso in uno spazio senza tempo: nella storia del celebre trasformista e, parallelamente, in quella di ognuno di noi.

Accanto ai numeri di quick-change, lo spettacolo ha intrecciato altre discipline in cui l’istrionico e travolgente artista eccelle: grandi classici come ombre cinesi e chapeaugraphie, alternati a novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Impossibile restare indifferenti, mentre Brachetti apriva idealmente le porte di una casa segreta, in cui ogni stanza racconta un aspetto del nostro essere e gli oggetti della quotidianità prendono vita: un luogo in cui reale e surreale si confondono, e dove verità e finzione, magia e realtà convivono senza confini e l’unico limite è la fantasia.

Dai personaggi delle serie tv più celebri alle icone della musica pop, passando per favole e sfide in stile Matrix tra luci e laser, lo spettacolo è stato un assolo travolgente, emozionante e sorprendente. Sicuramente destinato a rimanere impresso nella memoria degli spettatori, uno dei picchi della stagione di prosa allestita dall’amministrazione comunale e da Puglia Culture che spazia tra proposte differenti accomunate da qualità, talento, voglia e capacità di stupire efar riflettere.

