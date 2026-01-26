Negli ultimi giorni si registra un aumento di telefonate sospette dal prefisso internazionale +358, proveniente dalla Finlandia. Come per altre truffe internazionali, ad esempio quelle con prefisso +45 dalla Danimarca, rispondere può essere rischioso. Esistono contatti legittimi con la Finlandia, ad esempio per rapporti lavorativi, collaborazioni commerciali o candidature inviate a aziende scandinave, ma al di fuori di questi contesti la probabilità di truffa è alta.
Come funziona la truffa del +358
I meccanismi sono diversi. Tra i più diffusi:
- Richieste di pagamento anticipato, presentando premi, vincite o rimborsi inesistenti che richiedono il versamento di una somma iniziale.
- False offerte di lavoro, con stipendi elevati e mansioni vaghe, finalizzate a ottenere dati personali o denaro per corsi e pratiche inesistenti.
- Truffe sentimentali (romance scam), dove il truffatore costruisce un rapporto emotivo per ottenere denaro o ricatti nel tempo.
A queste si aggiungono le truffe basate sulla clonazione vocale, rese possibili da software online che replicano la voce e, abbinate allo spoofing, manipolano il numero visualizzato sul display rendendo la chiamata estremamente credibile. In questi casi i truffatori cercano dati sensibili, come informazioni finanziarie, credenziali d’accesso, abitudini di consumo e dettagli della sfera sanitaria.
Come proteggersi
Per difendersi dalla truffa del +358 è fondamentale:
- Ignorare le chiamate se non si hanno contatti con la Finlandia.
- Non aprire link o allegati presenti in messaggi provenienti da numeri sconosciuti.
- Bloccare e segnalare numeri sospetti.
- Evitare di rispondere, per ridurre il rischio che la propria voce venga registrata e clonata.
- Se si risponde per errore, mantenere il silenzio limita ulteriormente il rischio di manipolazioni.
Seguire queste precauzioni è essenziale per proteggere dati personali e risorse finanziarie dalle truffe telefoniche internazionali.
Lo riporta geopop.it.