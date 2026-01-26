Edizione n° 5957

Australian Open: Sinner domina Darderi con 19 ace

SINNER DARDERI Australian Open: Sinner domina Darderi con 19 ace

Agli Australian Open superato Luciano Darderi in tre set con il punteggio di 6-1 6-3 7-6(2) in 2 ore e 9 minuti

Australian Open: Sinner domina Darderi con 19 ace

Jannik Sinner - Fonte Immagine: altoadige.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2026
Santa Maradona Football Club // Sport //

Jannik Sinner conferma la sua forma smagliante agli Australian Open, superando Luciano Darderi in tre set con il punteggio di 6-1 6-3 7-6(2) in 2 ore e 9 minuti. Il derby azzurro ha visto il numero 2 del mondo imporre il suo ritmo, soprattutto grazie a un servizio devastante: 19 ace, 72% di prime in campo, 81% di punti vinti con la prima e 63% con la seconda.

Il match, disputato nel tardo pomeriggio australiano sulla Margaret Court Arena, ha permesso a Sinner di evitare il caldo e dare il meglio del suo tennis. Darderi, alla sua prima apparizione agli ottavi di uno Slam, ha avuto difficoltà nei primi due set, ma ha lottato nel terzo cedendo solo al tie break, dimostrando di poter competere ad alti livelli sul cemento.

Commentando la prestazione, Sinner ha dichiarato: “Negli ultimi mesi ho migliorato il servizio e sto cercando di venire più spesso a rete, essere meno prevedibile. Oggi ci sono riuscito. Non è stato facile perché Luciano è un amico, ma sono riuscito a giocare bene sotto pressione”.

Ai quarti di finale, in programma mercoledì, affronterà il vincente tra l’americano Shelton e il norvegese Ruud, puntando a continuare la sua corsa verso le fasi decisive del torneo. Darderi, dal canto suo, lascia Melbourne con la consapevolezza di poter proseguire nel suo percorso verso la top 20 ATP.

Lo riporta gazzetta.it.

