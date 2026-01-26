Bari, incendio nel parcheggio della chiesa: tre ambulanze distrutte

Un incendio ha distrutto tre ambulanze parcheggiate nell’area di sosta della chiesa di San Gabriele dell’Addolorata, nel rione San Paolo di Bari.

Le fiamme, di origine ancora da accertare, sono divampate intorno alla mezzanotte e hanno danneggiato anche la recinzione e le strutture adiacenti.

I vigili del fuoco, intervenuti con due squadre, un’autobotte e un carro aria per la ricarica delle bombole, sono riusciti a salvare l’edificio della chiesa, evitando che le fiamme ne compromettessero l’integrità.

Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia di Stato per chiarire le cause dell’incendio.

Lo riporta ansa.it.