Bonifica Montana del Gargano: 9mila euro per i terreni comunali, via libera all’impegno 2026

Non solo Capitanata: il Comune di Manfredonia conferma anche per il 2026 l’impegno economico relativo al contributo consortile dovuto al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano. La determinazione dirigenziale è la n. 85 del 14 gennaio 2026, adottata dal Settore VI “Urbanistica e Sviluppo sostenibile” – Servizio Demanio e Patrimonio – e prevede uno stanziamento presumibile di 9.000 euro.

Il provvedimento chiarisce la finalità: il contributo è collegato ai lavori di miglioria e manutenzione che il Consorzio effettua periodicamente sui terreni montani di proprietà comunale. Nello specifico, vengono indicati i fogli di mappa interessati: F. 5-6-13 (località Montagna) e F. 98 nei pressi di Borgo Tavernola, a testimonianza di un perimetro più circoscritto rispetto all’altro contributo consortile ma comunque strategico per la gestione delle aree.

Anche in questo caso, la relazione istruttoria porta la firma del funzionario geom. Matteo Mondelli e insiste sulla natura non procrastinabile della spesa: l’atto la definisce “urgente e indifferibile”, evidenziando che la mancata assunzione dell’impegno comporterebbe danni patrimoniali certi e gravi per l’ente. Il Comune specifica che l’impegno viene assunto sul capitolo 2150 “Censi, canoni, livelli” del bilancio in esercizio provvisorio 2026. Nel dispositivo, oltre all’impegno economico, vengono ribaditi alcuni punti: la spesa è finalizzata a evitare danni gravi e irreparabili, è coerente con le previsioni del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e non viene assunta “nei limiti dei dodicesimi” perché non frazionabile. Un passaggio che fotografa il contesto amministrativo di inizio anno, con l’ente che opera in esercizio provvisorio e deve motivare puntualmente ogni impegno non rinviabile.

Il testo richiama inoltre il quadro normativo e regolamentare: TUEL, principi contabili, regolamento di contabilità e regolamento degli uffici e dei servizi. E, come prassi, dispone la trasmissione dell’atto alla Ragioneria per il visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria. Il visto favorevole risulta apposto in data 21 gennaio 2026; la pubblicazione all’Albo pretorio online è indicata dal 23 gennaio 2026, con permanenza di quindici giorni.

Il doppio intervento – Capitanata e Gargano – restituisce una fotografia chiara: Manfredonia, nel 2026, mantiene attivi gli obblighi consortili legati alla gestione e alla manutenzione dei terreni comunali, differenziando i capitoli di spesa ma unificando l’impostazione amministrativa: formalizzazione tempestiva, motivazioni di urgenza, trasmissione agli uffici contabili e pubblicazione in trasparenza.