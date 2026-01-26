Edizione n° 5958

"UN SOLO SNN" Capozzi (FIALS Foggia): “Un solo Servizio sanitario nazionale, ma con il cuore nel pubblico”

"Basta precariato e interinali”

Michele Solatia
26 Gennaio 2026
FOGGIA – Un Servizio sanitario nazionale realmente unitario può esistere solo se il suo baricentro resta saldamente ancorato alla sanità pubblica. È questo il messaggio lanciato dalla FIALS Foggia, che interviene nel dibattito aperto dalle recenti riflessioni di Luca Vigilante (Universo Salute) sul rapporto tra pubblico e privato nel sistema sanitario locale.

A prendere posizione è Achille Capozzi, segretario territoriale del sindacato, che richiama l’attenzione sulla distanza tra i principi teorici e la realtà quotidiana vissuta da operatori e cittadini in Capitanata. «L’idea di un unico SSN è condivisibile sul piano teorico – afferma – ma nelle corsie degli ospedali di Foggia e provincia la situazione racconta altro. Il pilastro resta la sanità pubblica, rappresentata dal Policlinico Riuniti e dai presidi dell’ASL Foggia, che continuano a essere l’ultima trincea per i cittadini».

Secondo la FIALS, il vero nodo critico riguarda la gestione del personale. Capozzi denuncia il ricorso sempre più frequente alle agenzie interinali, una pratica che, a suo giudizio, mina la qualità del sistema e la dignità dei professionisti. «Non si può parlare di integrazione e valorizzazione se poi si continua a precarizzare il lavoro sanitario – sottolinea –. In strutture come Universo Salute registriamo un utilizzo massiccio della somministrazione, che frammenta i percorsi professionali e non garantisce stabilità né continuità assistenziale».

Un problema che, per il sindacato, non può essere giustificato dal sotto-finanziamento cronico del sistema sanitario italiano, che resta sotto la media europea per spesa pubblica. «Il risparmio non può avvenire sulla pelle degli operatori – ribadisce Capozzi –. Il privato accreditato, da Bisceglie a Foggia fino a Potenza, deve uscire dalla logica dell’interinale e garantire contratti dignitosi e stabili, analoghi a quelli applicati nelle ASL».

Sul tema dell’integrazione tra pubblico e privato, la FIALS non chiude al confronto, ma pone una condizione chiara: la regìa deve restare pubblica. In particolare, rispetto ai problemi legati agli accessi impropri nei Pronto soccorso e al fenomeno del “boarding”, Capozzi concorda sulla necessità di rafforzare i setting intermedi, come le strutture di subacuzie e riabilitazione, ma chiede regole certe e controlli rigorosi. «L’integrazione funziona solo se ci sono regole uguali per tutti – avverte – e se i controlli riguardano non solo le prestazioni sanitarie, ma anche la qualità dei contratti di lavoro applicati».

La presa di posizione si chiude con un monito politico e istituzionale. «La FIALS Foggia resterà vigile affinché la cosiddetta “missione unica” non diventi un alibi per delegare pezzi di sanità pubblica a modelli fondati sulla precarietà – conclude Capozzi –. Il diritto alla salute in Capitanata passa dalla forza delle istituzioni pubbliche e dalla stabilità di chi ogni giorno lavora negli ospedali e nei servizi sanitari».

