Possono presentare domanda i minori stranieri residenti a Foggia che abbiano frequentato almeno cinque anni di scuola in Italia e concluso uno o più cicli scolastici prima del compimento della maggiore età, conseguendo uno dei titoli previsti: diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, attestato di qualifica professionale di terzo livello EQF o diploma professionale di quarto livello EQF.

Le istanze potranno essere inoltrate a partire dal 2 febbraio. La domanda, su base volontaria, dovrà essere presentata tramite un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale, oppure da una persona delegata residente in Italia. Possono inoltre partecipare anche i neo-diciottenni nati nel 2008, purché in possesso dei requisiti richiesti e residenti nel Comune di Foggia.

La presentazione delle richieste avverrà mediante autocertificazione, con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Foggia, al primo piano di Palazzo di Città in Corso Garibaldi 58, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.generale@cert.comune.foggia.it. Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato alle ore 12 del 30 aprile.

I nominativi ammessi saranno inseriti nell’elenco ufficiale dell’edizione 2026 e iscritti nel Registro delle cittadinanze onorarie simboliche. Gli attestati di conferimento saranno consegnati nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà successivamente. Un’iniziativa che punta a valorizzare il ruolo della scuola come strumento di integrazione e crescita civile, riconoscendo simbolicamente il legame tra la città e le nuove generazioni che la vivono e la costruiscono ogni giorno.