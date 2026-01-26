Edizione n° 5958

26 Gennaio 2026 - ore  10:54

26 Gennaio 2026 - ore  09:27

Home // Foggia // Cittadinanza onoraria simbolica per i minori stranieri: a Foggia aperti i termini per le domande

MINORI STRANIERI FOGGIA Cittadinanza onoraria simbolica per i minori stranieri: a Foggia aperti i termini per le domande

Possono presentare domanda i minori stranieri residenti a Foggia che abbiano frequentato almeno cinque anni di scuola in Italia

Giunta Episcopo avvia la programmazione 2026-2028: ok al DUP da trasmettere al Consiglio

EPISCOPO - IMMAGINE D'ARCHIVIO, FB

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Il Comune di Foggia apre ufficialmente i termini per la presentazione delle domande di conferimento della cittadinanza onoraria simbolica ai minori stranieri residenti in città che hanno completato un percorso di studi nel sistema scolastico italiano. L’avviso pubblico, pubblicato sull’Albo Pretorio, si basa sul principio dello ius scholae e rappresenta un riconoscimento simbolico del percorso di integrazione scolastica e sociale dei giovani studenti.

Possono presentare domanda i minori stranieri residenti a Foggia che abbiano frequentato almeno cinque anni di scuola in Italia e concluso uno o più cicli scolastici prima del compimento della maggiore età, conseguendo uno dei titoli previsti: diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, attestato di qualifica professionale di terzo livello EQF o diploma professionale di quarto livello EQF.

Le istanze potranno essere inoltrate a partire dal 2 febbraio. La domanda, su base volontaria, dovrà essere presentata tramite un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale, oppure da una persona delegata residente in Italia. Possono inoltre partecipare anche i neo-diciottenni nati nel 2008, purché in possesso dei requisiti richiesti e residenti nel Comune di Foggia.

La presentazione delle richieste avverrà mediante autocertificazione, con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Foggia, al primo piano di Palazzo di Città in Corso Garibaldi 58, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.generale@cert.comune.foggia.it. Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato alle ore 12 del 30 aprile.

I nominativi ammessi saranno inseriti nell’elenco ufficiale dell’edizione 2026 e iscritti nel Registro delle cittadinanze onorarie simboliche. Gli attestati di conferimento saranno consegnati nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà successivamente. Un’iniziativa che punta a valorizzare il ruolo della scuola come strumento di integrazione e crescita civile, riconoscendo simbolicamente il legame tra la città e le nuove generazioni che la vivono e la costruiscono ogni giorno.

