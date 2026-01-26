Edizione n° 5958

26 Gennaio 2026 - ore  10:54

26 Gennaio 2026 - ore  09:27

Home // Politica // Commissione di gara per la raccolta dei rifiuti, il Comune di San Severo chiarisce “le modalità di nomina”

COMMISSIONE RIFIUTI Commissione di gara per la raccolta dei rifiuti, il Comune di San Severo chiarisce “le modalità di nomina”

L’esito iniziale del sorteggio ha individuato l’ing. Pietro Vocale come presidente della Commissione, l’ing. Tullio Daniele Mendolicchio e l’arch. Luigi Cicchetti come membri.

San Severo, Consulta delle Associazioni: "Il silenzio di Colangelo mette a rischio la partecipazione civica"

Il sindaco di San Severo, Colangelo

AUTORE:
Nico Baratta
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2026
Politica // San Severo //

SAN SEVERO – Il Comune di San Severo interviene per fare chiarezza sulla nomina dei componenti della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti. A fornire i chiarimenti è il dirigente dell’Area IV, ing. Benedetto Egidio Di Lullo, che ha ricostruito nel dettaglio l’iter amministrativo seguito dall’Ente.

Secondo quanto spiegato, in data 20 novembre 2025 il Comune ha avviato una ricognizione esterna, attraverso un interpello rivolto a diversi Enti Locali – tra cui i Comuni di Foggia, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Cerignola e Lesina – con l’obiettivo di individuare figure tecniche esterne al contesto gestionale diretto dell’appalto. Una scelta, viene sottolineato, finalizzata a garantire i principi di neutralità e imparzialità.

All’esito dell’interpello sono pervenute quattro manifestazioni di disponibilità: quelle degli ingegneri Pietro Vocale, Tullio Daniele Mendolicchio e Saverio Pio Longo, oltre all’architetto Luigi Cicchetti. Il successivo sorteggio pubblico, effettuato il 22 dicembre 2025, non si è limitato all’individuazione dei primi tre nominativi, ma ha definito un ordine di priorità completo, creando un elenco di riserva da utilizzare in caso di rinuncia.

L’esito iniziale del sorteggio ha individuato l’ing. Pietro Vocale come presidente della Commissione, l’ing. Tullio Daniele Mendolicchio e l’arch. Luigi Cicchetti come membri. In seguito alla rinuncia dell’ing. Mendolicchio, formalizzata il 12 gennaio 2026, il Comune ha proceduto alla surroga automatica mediante lo scorrimento dell’elenco, che ha portato alla nomina dell’ing. Saverio Pio Longo.

Una nomina, precisa il dirigente, avvenuta in modo automatico e vincolato, senza alcun margine di discrezionalità per l’Ente, proprio in virtù delle regole stabilite dal sorteggio pubblico. La surroga è stata formalizzata con determinazione dirigenziale n. 31 del 14 gennaio 2026, dopo la verifica puntuale dei requisiti di compatibilità e moralità previsti dalla normativa.

A margine, il Comune chiarisce inoltre che la mera qualità di “indagato” non rappresenta una causa ostativa al conferimento di incarichi amministrativi o alla partecipazione a commissioni giudicatrici, in assenza di una sentenza di condanna o di provvedimenti cautelari interdittivi. La normativa, infatti, preclude tali incarichi solo a soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la Pubblica Amministrazione. Viene infine ricordato che l’ing. Longo ricopre attualmente l’incarico di dirigente del settore Ambiente del Comune di Foggia.

«In assenza di una causa legale certa di esclusione – conclude l’amministrazione – il Comune non avrebbe potuto discostarsi dall’esito del sorteggio senza violare i principi di trasparenza e senza esporsi al rischio di contenzioso».

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

