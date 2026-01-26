Concorso infermieri, Scalera chiede di eliminare la preselezione: “Accelerare le procedure”

«Eliminare la prova preselettiva e accelerare le procedure concorsuali». È la richiesta del consigliere regionale della Lega Antonio Paolo Scalera, che interviene sul concorso regionale per 1.000 posti da infermiere, sottolineando la necessità di scelte rapide e coerenti con l’attuale emergenza sanitaria.

Secondo Scalera, in una fase storica caratterizzata da una gravissima carenza di personale sanitario, la previsione di una prova preselettiva rappresenta «un appesantimento inutile della procedura concorsuale», destinato ad allungare i tempi e ad aumentare i costi, senza rispondere alle reali esigenze del sistema sanitario regionale.

«Oggi – afferma il consigliere – servono risposte immediate. Il sistema sanitario ha bisogno di infermieri operativi nel più breve tempo possibile, non di ulteriori passaggi burocratici».

Scalera richiama inoltre il precedente concorso regionale, nel quale si procedette senza prova preselettiva, ottenendo – a suo dire – risultati positivi in termini di rapidità ed efficacia. «È una scelta già sperimentata – evidenzia – che ha dimostrato tutta la sua validità».

Per questo motivo, il consigliere regionale annuncia l’intenzione di chiedere formalmente all’assessore regionale alla Sanità di procedere direttamente con le prove scritte e pratiche, ritenute l’unica soluzione in grado di garantire «efficienza, economicità e tempestività».

«Si tratta – conclude Scalera – di una decisione necessaria per rispettare i principi dell’azione amministrativa e, soprattutto, il diritto dei cittadini a un servizio sanitario efficiente e funzionante».