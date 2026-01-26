Confindustria Foggia sarà parte integrante e parteciperà attivamente alle iniziative che scaturiranno dalla costituzione di un tavolo tecnico permanente dedicato alle problematiche dell’area industriale di Manfredonia e delle aziende in essa insediate.

«Accogliamo con favore l’annuncio dell’Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Manfredonia, Matteo Gentile – dichiara il presidente di Confindustria Foggia e Puglia, Potito Salatto – e riteniamo indispensabile, in questo momento, fare massa critica insieme a tutte le imprese del comparto industriale sipontino per superare il deficit infrastrutturale e di servizi che continua ad accentuare le difficoltà delle aziende ancora operative nell’area».

Dalla rendicontazione del primo e del secondo protocollo aggiuntivo del Contratto d’Area, il Comune di Manfredonia confida di poter ottenere lo sblocco delle risorse economiche residue, destinandole al completamento del collaudo delle reti infrastrutturali realizzate nelle aree industriali PIP e D3E (ex D46), alla manutenzione della viabilità e dell’illuminazione pubblica, nonché al regolare funzionamento del depuratore dell’area, recentemente passato sotto il controllo gestionale dell’amministrazione comunale.

«Confindustria non farà mancare il proprio contributo a fianco delle imprese penalizzate dalla grave carenza di servizi essenziali – aggiunge Salatto –. L’istituzione di un tavolo tecnico permanente rappresenta una risposta concreta a queste criticità: va riconosciuto il merito all’Amministrazione comunale per aver affrontato con decisione la situazione, avanzando soluzioni operative».

All’incontro, svoltosi presso lo stabilimento dell’azienda Gianni Rotice, hanno partecipato, tra gli altri, il presidente Salatto, il direttore generale di Confindustria Foggia Enrico Barbone, gli assessori comunali Matteo Gentile e Francesco Schiavone, oltre a una numerosa rappresentanza di imprenditori.

Cos’è il “Contratto d’Area”

Il Contratto d’Area di Manfredonia è uno strumento di politica industriale e di sviluppo territoriale previsto dalla legge italiana (Legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive delibere CIPE). La finalità era riqualificare aree economicamente depresse, contrastare la disoccupazione e attrarre nuovi investimenti produttivi con incentivi pubblici, agevolazioni e snellimento burocratico.

L’area di Manfredonia, insieme a Monte Sant’Angelo e Mattinata, fu dichiarata “area di crisi industriale complessa” dopo la chiusura del grande polo petrolchimico Eni/Enichem di Macchia (accanto ai confini comunali). Questa fabbrica aveva dominato per decenni l’economia locale ma, nel tempo, era diventata anche fonte di gravi problemi ambientali (contaminazioni) e di perdita occupazionale.

Il Contratto d’Area fu siglato il 4 marzo 1998 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al tavolo parteciparono Stato, Regione Puglia, Provincia di Foggia, i Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata, sindacati, Confindustria e altre organizzazioni imprenditoriali. Il soggetto gestore fu il Consorzio “Manfredonia Sviluppo S.C.p.A.”, con partecipazione di enti pubblici e associazioni di categoria. L’obiettivo era trasformare un territorio segnato dalla deindustrializzazione e dall’inquinamento in un polo manifatturiero e di servizi dinamico, con forte creazione di occupazione.

Nel complesso furono annunciati fino a circa 80 insediamenti produttivi da localizzare nelle zone industriali create e nelle aree ex Enichem. Secondo i dati ufficiali dei primi anni di attività, il Contratto d’Area prevedeva la realizzazione di 81 iniziative, di cui 53 attivate e avviate. 17 rinunce e 11 revoche di progetti furono registrate durante l’implementazione. In totale, dunque, furono insediate e avviate circa 53 imprese produttive nell’area. Questo dato è importante perché sostanzialmente inferiore alla promessa originale di “una settantina/ottanta”.

L’obiettivo di progetto prevedeva l’ingresso lavorativo di oltre 4.600 unità tra occupati e nuove assunzioni. Alla chiusura formale dei primi cicli di esecuzione, risultarono occupate circa 1.583 persone attraverso strumenti formativi, contratti di apprendistato e altri meccanismi.

Risorse finanziarie per circa 1.545 miliardi delle vecchie lire

Il piano di investimenti complessivo fu programmato vicino a €25 milioni, tra finanziamenti comunitari e nazionali (legge 488/92 e fondi CIPE). Circa €773 milioni di contributi pubblici furono stanziati nei protocolli e nei fondi di sostegno (per un totale di circa: 1.545 miliardi di lire italiane)

La logica era semplice sulla carta: Incentivi e agevolazioni per le imprese che si insediavano nel territorio. Realizzazione di infrastrutture (strade, rete idrica, servizi) grazie ai fondi pubblici. Nuova occupazione stabile generata dagli insediamenti produttivi. Rigenerazione territoriale e rilancio dell’economia locale. Una delle zone principali era l’area di Coppa del Vento (esterno alla città, lungo la statale per Foggia), oltre all’area ex Enichem di Macchia (in territorio di Monte Sant’Angelo).

Nonostante le ambizioni e i forti investimenti, gli effetti concreti furono modesti e spesso deludenti:

Crollo degli insediamenti attivi. Molte imprese che si erano insediate tornarono poi alle loro sedi originarie o chiusero le attività locali una volta ottenuti incentivi e contributi, lasciando capannoni vuoti e abbandonati.

Aree fantasma. Dal 2010 in poi, le aree industriali come Coppa del Vento, DI46 e PIP sono diventate luoghi semi-abbandonati, con gravi criticità in servizi, infrastrutture, manutenzione e valorizzazione economica. Gli analisti sottolineano che il Contratto d’Area puntò troppo sugli incentivi monetari piuttosto che su una strategia industriale duratura, vera collaborazione pubblico-privato e attrattività reale del territorio.

Ragioni del fallimento

Pianificazione debole. Mancanza di una strategia integrata di lungo periodo, progetto industriale coerente e governance chiara.

Dipendenza dagli incentivi. Incentivi percepiti come fine anziché come mezzo: aziende che si insediavano solo per benefici finanziari e poi ripartivano.

Infrastrutture incomplete. Servizi essenziali (viabilità, acqua, manutenzione) non adeguati, che hanno ridotto la competitività reale dell’area.

Frammentazione amministrativa. La suddivisione territoriale (Manfredonia vs Monte Sant’Angelo) ha complicato la pianificazione unitaria del territorio.

In sintesi