La Giunta comunale di Foggia, con deliberazione n. 9 del 23 gennaio 2026, ha autorizzato la Sindaca ad accettare formalmente una proposta transattiva irrevocabile formulata dalle controparti Later.Fin s.r.l. (in liquidazione) e Tricom s.r.l., nell’ambito di un contenzioso definito “complesso e articolato” e legato anche all’immobile di via Gramsci, utilizzato da decenni per uffici amministrativi dell’Ente.

L’atto richiama due fronti giudiziari: un ricorso in Cassazione (R.G. n. 6836/2024) e una procedura espropriativa immobiliare (R.G.E.I. n. 360/2022), evidenziando il rischio di rilascio forzoso del bene e di conseguente impatto sulla continuità dell’attività istituzionale. Secondo quanto riportato nella delibera, la proposta transattiva sarebbe pervenuta il 23 dicembre 2025 e qualificata come irrevocabile fino al 31 gennaio 2026. La Giunta evidenzia che la proposta ricalca contenuti già valutati favorevolmente in un precedente atto (delibera n. 300 del 17 dicembre 2025) che aveva autorizzato l’avvio delle trattative.

L’accordo, per come riassunto in delibera, prevede: la rinuncia di Later.Fin al ricorso per Cassazione con conseguente consolidamento della sentenza d’appello favorevole al Comune e trasferimento della proprietà; la rinuncia del Comune al credito riconosciuto dalla stessa sentenza (pari a 3.738.196 euro oltre accessori); il pagamento di 1.100.000 euro a Tricom a saldo e stralcio del credito ipotecario, con opzioni relative alla surrogazione nel credito/garanzia o alla cancellazione dell’ipoteca.

La motivazione richiama principi di buon andamento ed economicità, sottolineando l’interesse dell’Ente a ridurre l’alea del contenzioso e a neutralizzare il rischio espropriativo. La delibera precisa inoltre che, dopo l’accettazione dei termini essenziali, la bozza dell’accordo definitivo dovrà tornare all’attenzione della Giunta per l’approvazione formale e la successiva autorizzazione alla sottoscrizione.