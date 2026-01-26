Edizione n° 5958

26 Gennaio 2026 - ore  10:54

26 Gennaio 2026 - ore  09:27

Home // Foggia // Contenzioso Comune–Later.Fin/Tricom: la Giunta autorizza la Sindaca ad accettare la proposta transattiva irrevocabile

CONTENZIOSO FOGGIA Contenzioso Comune–Later.Fin/Tricom: la Giunta autorizza la Sindaca ad accettare la proposta transattiva irrevocabile

Via libera all’accettazione della proposta fino al 31 gennaio 2026. In gioco ricorso in Cassazione

Giunta Episcopo avvia la programmazione 2026-2028: ok al DUP da trasmettere al Consiglio

EPISCOPO - IMMAGINE D'ARCHIVIO, FB

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2026
Foggia // Politica //

La Giunta comunale di Foggia, con deliberazione n. 9 del 23 gennaio 2026, ha autorizzato la Sindaca ad accettare formalmente una proposta transattiva irrevocabile formulata dalle controparti Later.Fin s.r.l. (in liquidazione) e Tricom s.r.l., nell’ambito di un contenzioso definito “complesso e articolato” e legato anche all’immobile di via Gramsci, utilizzato da decenni per uffici amministrativi dell’Ente.

L’atto richiama due fronti giudiziari: un ricorso in Cassazione (R.G. n. 6836/2024) e una procedura espropriativa immobiliare (R.G.E.I. n. 360/2022), evidenziando il rischio di rilascio forzoso del bene e di conseguente impatto sulla continuità dell’attività istituzionale. Secondo quanto riportato nella delibera, la proposta transattiva sarebbe pervenuta il 23 dicembre 2025 e qualificata come irrevocabile fino al 31 gennaio 2026. La Giunta evidenzia che la proposta ricalca contenuti già valutati favorevolmente in un precedente atto (delibera n. 300 del 17 dicembre 2025) che aveva autorizzato l’avvio delle trattative.

L’accordo, per come riassunto in delibera, prevede: la rinuncia di Later.Fin al ricorso per Cassazione con conseguente consolidamento della sentenza d’appello favorevole al Comune e trasferimento della proprietà; la rinuncia del Comune al credito riconosciuto dalla stessa sentenza (pari a 3.738.196 euro oltre accessori); il pagamento di 1.100.000 euro a Tricom a saldo e stralcio del credito ipotecario, con opzioni relative alla surrogazione nel credito/garanzia o alla cancellazione dell’ipoteca.

La motivazione richiama principi di buon andamento ed economicità, sottolineando l’interesse dell’Ente a ridurre l’alea del contenzioso e a neutralizzare il rischio espropriativo. La delibera precisa inoltre che, dopo l’accettazione dei termini essenziali, la bozza dell’accordo definitivo dovrà tornare all’attenzione della Giunta per l’approvazione formale e la successiva autorizzazione alla sottoscrizione.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

