La Giunta comunale di Foggia ha approvato la deliberazione n. 5 del 23 gennaio 2026 con cui viene confermata la candidatura del progetto “Festival Umberto Giordano” al bando della Regione Puglia dedicato ai Grandi Eventi e viene disposta la costituzione di un’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) per l’eventuale realizzazione dell’iniziativa.

L’atto inquadra la scelta nel solco delle politiche comunali di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, ricordando come il Comune abbia da anni valorizzato la figura del compositore foggiano, anche con iniziative precedenti e con un percorso che – secondo la delibera – risale almeno al 2015.

Il passaggio amministrativo assume rilievo anche per ragioni di calendario: la delibera evidenzia che l’esito definitivo sull’ammissione a finanziamento avrebbe subito ritardi (con previsione di pubblicazione a fine gennaio 2026), una tempistica ritenuta non compatibile con le esigenze organizzative di un festival complesso. In questo contesto viene richiamata anche la scelta della Camera di Commercio di Foggia – indicata come partner del Comune – di avviare comunque l’ATS e sostenere alcuni oneri organizzativi, a prescindere dall’esito del finanziamento.

La delibera si sofferma sulla funzione dell’ATS come strumento organizzativo per coordinare competenze e ruoli tra soggetti pubblici e privati, e richiama anche la presenza di una “cabina di regia” istituita a livello camerale per supportare l’iniziativa sul piano strategico-operativo, coinvolgendo realtà del territorio (cultura, comunicazione, organizzazione eventi, promozione territoriale).

Sul piano operativo, la Giunta indica i partner prioritari dell’ATS: Camera di Commercio di Foggia (capofila), Università degli Studi di Foggia, Conservatorio “Umberto Giordano”, Istituzione Concertistica Orchestrale Suoni del Sud. È previsto che possano aggiungersi ulteriori soggetti pubblici e/o privati.

Viene inoltre individuato un dirigente responsabile per gli adempimenti connessi, a cui vengono demandati gli atti necessari e propedeutici alla costituzione formale dell’ATS; la Sindaca viene autorizzata alla sottoscrizione dell’accordo di partenariato/atto costitutivo e degli atti conseguenti. L’atto precisa che, allo stato, la deliberazione non comporta oneri finanziari immediati per l’Ente.