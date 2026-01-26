Edizione n° 5958

BALLON D'ESSAI

CORONA SIGNORINI // Fabrizio Corona fermato dal giudice: Signorini ottiene il divieto di pubblicazione
26 Gennaio 2026 - ore  10:54

CALEMBOUR

CANI GABBIE // “Vergogna”. 43 cani di varie razze chiusi in gabbie, “in pessime condizioni igienico-sanitarie”. Sequestri
26 Gennaio 2026 - ore  09:27

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Festival Giordano, il Comune conferma la candidatura ai “Grandi Eventi” e la costituzione dell’ATS

"GRANDI EVENTI 2025" Festival Giordano, il Comune conferma la candidatura ai “Grandi Eventi” e la costituzione dell’ATS

Via libera alla costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo per il progetto “Festival Umberto Giordano” legato al bando regionale “Open Call Grandi Eventi 2025”

ASSESSORE AMATORE - ph comune di foggia

ASSESSORE AMATORE - ph comune di foggia

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2026
Foggia // Lifestyle //

La Giunta comunale di Foggia ha approvato la deliberazione n. 5 del 23 gennaio 2026 con cui viene confermata la candidatura del progetto “Festival Umberto Giordano” al bando della Regione Puglia dedicato ai Grandi Eventi e viene disposta la costituzione di un’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) per l’eventuale realizzazione dell’iniziativa.

L’atto inquadra la scelta nel solco delle politiche comunali di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, ricordando come il Comune abbia da anni valorizzato la figura del compositore foggiano, anche con iniziative precedenti e con un percorso che – secondo la delibera – risale almeno al 2015.

Il passaggio amministrativo assume rilievo anche per ragioni di calendario: la delibera evidenzia che l’esito definitivo sull’ammissione a finanziamento avrebbe subito ritardi (con previsione di pubblicazione a fine gennaio 2026), una tempistica ritenuta non compatibile con le esigenze organizzative di un festival complesso. In questo contesto viene richiamata anche la scelta della Camera di Commercio di Foggia – indicata come partner del Comune – di avviare comunque l’ATS e sostenere alcuni oneri organizzativi, a prescindere dall’esito del finanziamento.

La delibera si sofferma sulla funzione dell’ATS come strumento organizzativo per coordinare competenze e ruoli tra soggetti pubblici e privati, e richiama anche la presenza di una “cabina di regia” istituita a livello camerale per supportare l’iniziativa sul piano strategico-operativo, coinvolgendo realtà del territorio (cultura, comunicazione, organizzazione eventi, promozione territoriale).

Sul piano operativo, la Giunta indica i partner prioritari dell’ATS: Camera di Commercio di Foggia (capofila), Università degli Studi di Foggia, Conservatorio “Umberto Giordano”, Istituzione Concertistica Orchestrale Suoni del Sud. È previsto che possano aggiungersi ulteriori soggetti pubblici e/o privati.

Viene inoltre individuato un dirigente responsabile per gli adempimenti connessi, a cui vengono demandati gli atti necessari e propedeutici alla costituzione formale dell’ATS; la Sindaca viene autorizzata alla sottoscrizione dell’accordo di partenariato/atto costitutivo e degli atti conseguenti. L’atto precisa che, allo stato, la deliberazione non comporta oneri finanziari immediati per l’Ente.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO