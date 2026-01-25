Edizione n° 5957

Home // Manfredonia // Francesco Granatiero omaggia Lucio Dalla con una creazione virtuale

GRANATIERO DALLA Francesco Granatiero omaggia Lucio Dalla con una creazione virtuale

Generata con "raphael.app"

Immagine generata con "raphael.app" su "prompt" di F. Granatiero (2026)

Immagine generata con "raphael.app" su "prompt" di F. Granatiero (2026)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Francesco Granatiero, con questa sua ultimissima creazione virtuale, rende omaggio a Lucio Dalla. Ciò celebrando il legame profondo di quel personaggio con Manfredonia. Città di cui quel cantautore fu, come è noto, cittadino onorario.

L’opera, generata con “raphael.app”, raffigura Dalla in un gesto quasi affettuoso: abbraccia idealmente il campanile “Orsini”, simbolo architettonico e storico della città. In questo gesto, carico di calore e ironia, Granatiero unisce la dimensione umana e artistica di quel musicista (di formazione jazz) alla memoria collettiva sipontina.

Il tratto distintivo di questa opera, in conclusione, sta essenzialmente nel gioco di proporzioni: il “piccolo grande uomo della musica italiana” è ritratto, in modo leggermente caricaturale, con un corpo che giganteggia (la sua altezza, difatti, è quasi pari a quella del campanile “Orsini”).

In questa opera, dunque, arte e affetto si intrecciano per restituire a Dalla un posto importante nella memoria dei sipontini, ma anche nel cuore della città fondata da Manfredi.

Francesco Granatiero in un simpatico scatto fotografico di Gianlucio Telera
Francesco Granatiero in un simpatico scatto fotografico di Gianlucio Telera

Francesco Granatiero (Manfredonia, 1971)

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

