Francesco Granatiero, con questa sua ultimissima creazione virtuale, rende omaggio a Lucio Dalla. Ciò celebrando il legame profondo di quel personaggio con Manfredonia. Città di cui quel cantautore fu, come è noto, cittadino onorario.
L’opera, generata con “raphael.app”, raffigura Dalla in un gesto quasi affettuoso: abbraccia idealmente il campanile “Orsini”, simbolo architettonico e storico della città. In questo gesto, carico di calore e ironia, Granatiero unisce la dimensione umana e artistica di quel musicista (di formazione jazz) alla memoria collettiva sipontina.
Il tratto distintivo di questa opera, in conclusione, sta essenzialmente nel gioco di proporzioni: il “piccolo grande uomo della musica italiana” è ritratto, in modo leggermente caricaturale, con un corpo che giganteggia (la sua altezza, difatti, è quasi pari a quella del campanile “Orsini”).
In questa opera, dunque, arte e affetto si intrecciano per restituire a Dalla un posto importante nella memoria dei sipontini, ma anche nel cuore della città fondata da Manfredi.
Francesco Granatiero (Manfredonia, 1971)
Disegnatore satirico, saggista ed esperto di Storia della satira. È il principale studioso di Antonio Manganaro (tra i più importanti disegnatori satirici italiani della seconda metà del sec. XIX).
Dal luglio 2014 è stato chiamato a collaborare (in qualità di esperto di storia della satira) al prestigioso mensile on-line “Buduàr – Almanacco dell’arte leggera”. Periodico (di respiro internazionale) diretto da Dino Aloi ed Alessandro Prevosto. Delle sue molteplici attività si sono interessate, negli anni, testate locali e nazionali (sia su carta che on-line). Premio Speciale della Critica (RAI TRE – Telesette – Circuito Lattemiele), nel 1996, al VIII Festival Nazionale del Cabaret diretto da Nino Frassica.
Da evidenziare come, di recente, è stato pubblicato nel n. 10 (ottobre 2025) del venticinquennale periodico partenopeo “L’Espresso napoletano” (Rogiosi Editore), un interessante scritto riguardante Francesco Granatiero. Il testo in questione, “Francesco Granatiero, la satira tra disegno e ricerca“, presente alle pagine 34, 35 e 36 del citato periodico, ha a corredo ben otto riproduzioni di altrettante tavole eseguite, negli anni, dall’artista manfredoniano.
Si tratta di lavori riguardanti perlopiù Napoli e la cosiddetta “napoletanità”. Ciò in quanto il periodico “L’Espresso napoletano”, diretto attualmente da Rosario Bianco, cerca, da ben venticinque anni, di valorizzare (in Campania e nel resto d’Italia) la storia, la cultura e le tradizioni di Napoli.