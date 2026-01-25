Disegnatore satirico, saggista ed esperto di Storia della satira. È il principale studioso di Antonio Manganaro (tra i più importanti disegnatori satirici italiani della seconda metà del sec. XIX).

Dal luglio 2014 è stato chiamato a collaborare (in qualità di esperto di storia della satira) al prestigioso mensile on-line “Buduàr – Almanacco dell’arte leggera”. Periodico (di respiro internazionale) diretto da Dino Aloi ed Alessandro Prevosto. Delle sue molteplici attività si sono interessate, negli anni, testate locali e nazionali (sia su carta che on-line). Premio Speciale della Critica (RAI TRE – Telesette – Circuito Lattemiele), nel 1996, al VIII Festival Nazionale del Cabaret diretto da Nino Frassica.

Da evidenziare come, di recente, è stato pubblicato nel n. 10 (ottobre 2025) del venticinquennale periodico partenopeo “L’Espresso napoletano” (Rogiosi Editore), un interessante scritto riguardante Francesco Granatiero. Il testo in questione, “Francesco Granatiero, la satira tra disegno e ricerca“, presente alle pagine 34, 35 e 36 del citato periodico, ha a corredo ben otto riproduzioni di altrettante tavole eseguite, negli anni, dall’artista manfredoniano.

Si tratta di lavori riguardanti perlopiù Napoli e la cosiddetta “napoletanità”. Ciò in quanto il periodico “L’Espresso napoletano”, diretto attualmente da Rosario Bianco, cerca, da ben venticinque anni, di valorizzare (in Campania e nel resto d’Italia) la storia, la cultura e le tradizioni di Napoli.