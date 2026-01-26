Edizione n° 5958

26 Gennaio 2026

26 Gennaio 2026

"GIO Festival", via libera all'avvio del procedimento e all'Art Bonus: progetto da 1,5 milioni di euro

"GIO FESTIVAL" FOGGIA “GIO Festival”, via libera all’avvio del procedimento e all’Art Bonus: progetto da 1,5 milioni di euro

La Giunta autorizza l’avvio del procedimento per il “GIO Festival – Giordano International Opera Festival” e l’attivazione dell’intervento ai fini Art Bonus.

Teatro Giordano, lunedì prossimo la vendita online dei biglietti

Teatro Giordano - Foggia, archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2026
Foggia // Politica //

Sommario: La Giunta autorizza l’avvio del procedimento per il “GIO Festival – Giordano International Opera Festival” e l’attivazione dell’intervento ai fini Art Bonus. Atto programmatorio senza impegni di spesa immediati.

Con deliberazione n. 6 del 23 gennaio 2026, la Giunta comunale di Foggia ha approvato un atto di indirizzo che autorizza l’avvio del procedimento amministrativo relativo al “GIO Festival – Festival dedicato a Umberto Giordano” e l’attivazione dell’intervento sulla piattaforma Art Bonus, lo strumento nazionale che prevede agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

La delibera colloca l’iniziativa in una strategia di valorizzazione identitaria: il Comune intende promuovere la figura del Maestro Umberto Giordano come leva di attrattività culturale e turistica, con una progettazione dichiarata di rilievo nazionale e internazionale. L’atto richiama anche la precedente candidatura al bando regionale “Open Call Grandi Eventi 2025” e precisa che la Camera di Commercio, insieme a partner istituzionali, avrebbe presentato formalmente la proposta del “GIO Festival – Giordano International Opera Festival”. Il documento descrive un quadro progettuale articolato: allestimenti operistici, concerti, iniziative educational, mostre, masterclass ed eventi multidisciplinari, come indicato – secondo la delibera – nella scheda progetto inserita sulla piattaforma Art Bonus. Il costo complessivo dell’intervento viene stimato in 1.500.000 euro, da finanziare anche attraverso erogazioni liberali agevolate.

Sul piano amministrativo, la Giunta autorizza espressamente: l’avvio del procedimento per la gestione e attuazione del progetto; l’attivazione dell’intervento ai fini Art Bonus; lo svolgimento delle attività propedeutiche e conseguenti alla raccolta di erogazioni liberali. 

La delibera chiarisce inoltre che l’atto, in questa fase, non comporta impegni di spesa per il Comune, trattandosi di un provvedimento di natura programmatoria e autorizzatoria.

