FOGGIA – Nove anni di accuse, quattro di processo e una vicenda familiare complessa che si chiude con un’assoluzione piena. Il Tribunale di Foggia ha assolto un uomo di 52 anni dall’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti dell’ex moglie, ritenendo non provati i fatti contestati. Una decisione arrivata al termine di un lungo dibattimento, segnato da testimonianze, documentazione e valutazioni giudiziarie che hanno portato la stessa Procura a chiedere l’assoluzione.

Le accuse risalivano a un arco temporale molto ampio, compreso tra il 2004 e il febbraio 2017. Secondo la denuncia presentata dalla donna, separata dall’imputato e costituitasi parte civile, l’uomo avrebbe messo in atto per anni comportamenti vessatori, caratterizzati da insulti, pressioni psicologiche e violenze fisiche, anche alla presenza della figlia, all’epoca minorenne. Tra gli episodi contestati figuravano presunte aggressioni con morsi, gomitate e calci, oltre a limitazioni nei rapporti della donna con familiari e amiche.

Accuse che, però, non hanno trovato riscontri sufficienti nel corso del processo. La prima sezione penale del Tribunale di Foggia ha ritenuto le dichiarazioni della denunciante contraddittorie e prive di elementi oggettivi in grado di confermarle. Un giudizio che ha pesato in modo determinante sull’esito del procedimento, culminato con l’assoluzione dell’imputato.

Nel corso dell’istruttoria è emerso anche un altro aspetto rilevante della vicenda familiare: la figlia della coppia era stata allontanata dal nucleo familiare per circa cinque mesi e collocata in una comunità. Successivamente, su richiesta della stessa minore, era stata affidata al padre, elemento che è entrato nel quadro complessivo valutato dai giudici.

L’uomo era stato rinviato a giudizio nell’ottobre del 2021. Da allora, il processo si è sviluppato attraverso un lungo dibattimento, durante il quale sono state ascoltate diverse testimonianze e analizzati atti e documenti. Al termine, la Procura ha ritenuto di non poter sostenere l’accusa in giudizio, chiedendo l’assoluzione, richiesta accolta dal collegio giudicante.

«Ho vissuto un inferno, cercavo solo la verità», ha commentato l’uomo dopo la sentenza, esprimendo sollievo per un percorso giudiziario che, a suo dire, ha inciso profondamente sulla sua vita personale e familiare. Parole che raccontano il peso umano di una vicenda durata quasi un decennio, conclusasi con una pronuncia che mette fine a un lungo capitolo giudiziario.

Una sentenza che riaccende anche il dibattito sull’importanza delle prove nei procedimenti per reati familiari, delicati e complessi, e sulla necessità di distinguere con rigore tra accuse, percezioni e fatti accertati.

Fonte: Il Messaggero.it