Home // Foggia // IN_OUT. Libertà Aumentata 2026: al via la call per la formazione sul teatro in carcere rivolta a operatori sociali, artistici e culturali

IN_OUT. Libertà Aumentata 2026: al via la call per la formazione sul teatro in carcere rivolta a operatori sociali, artistici e culturali

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2026
Foggia // Lifestyle //

Compagnia Teatrale Petra lancia Formazione per operatori sociali nell’ambito di IN_OUT. Libertà Aumentata, progetto dedicato alla promozione del teatro in carcere.
L’iniziativa propone un percorso formativo che integra linguaggi artistici e pratiche performative con l’utilizzo di strumenti digitali e momenti di confronto con la società civile.

Il progetto intende contribuire a una nuova visione del carcere, promuovendone il riconoscimento come luogo di cultura, innovazione sociale e partecipazione civile, superando una narrazione fondata esclusivamente sulla marginalità e sulla stigmatizzazione.

Il programma prevede cinque incontri, di cui tre online e due in presenza, pensati per introdurre i partecipanti al mondo del teatro in carcere e alle sue potenzialità, attraverso testimonianze dirette, casi studio e approfondimenti sulla transizione digitale applicata ai contesti detentivi.
Un’opportunità per comprendere e sperimentare come il teatro possa diventare un ponte tra l’interno e l’esterno del carcere, non solo in senso fisico, ma anche simbolico, culturale e umano.

Gli incontri online saranno condotti da Antonella Iallorenzi (Compagnia Teatrale Petra) e dagli operatori della Casa Circondariale di Potenza, con interventi, approfondimenti e testimonianze a cura dei referenti delle compagnie inserite nel programma nazionale del teatro in carcere: Cada Die Teatro e Puteca Celidonia, attive rispettivamente in Sardegna e Campania.

Al termine del percorso è prevista la selezione di una/un partecipante, tramite tirocinio extracurriculare. La persona individuata dovrà risultare disoccupata al momento della selezione e affiancherà la compagnia nella rassegna di promozione del teatro in carcere, partecipando alle attività laboratoriali con i detenuti, ai workshop e alla realizzazione dell’esito finale del percorso, previsto per dicembre 2026.

La call è aperta a persone che operano o desiderano operare in ambito sociale, culturale e artistico, con particolare attenzione a chi proviene da percorsi di studio o professionali nelle discipline artistiche, teatrali, sociali, psicologiche e umanistiche.

Per gli assistenti sociali aderenti all’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata è prevista l’acquisizione di crediti formativi, in virtù del Protocollo d’Intesa Triennale tra l’Ordine e la Compagnia.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 9 febbraio 2026.
Tutte le informazioni dettagliate sul programma, le modalità di partecipazione e i requisiti sono disponibili sul sito ufficiale della Compagnia Teatrale Petra:
👉 www.compagniateatralepetra.com/inout

Calendario degli incontri

19 febbraio 2026 – online (Zoom), ore 18:00–20:00
L’esperienza di Petra nella Casa Circondariale “Antonio Santoro” di Potenza – Il carcere e il teatro
Relatori:

  • Antonella Iallorenzi – Compagnia Teatrale Petra

  • Dott. Giuseppe Palo – Funzionario di Staff del Provveditore di Puglia e Basilicata e Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata

5 marzo 2026 – online (Zoom), ore 18:00–20:00
Il teatro in carcere in Italia – Focus sull’esperienza di Cada Die Teatro

19 marzo 2026 – online (Zoom), ore 18:00–20:00
Il teatro in carcere in Italia – Focus sull’esperienza di Puteca Celidonia

16 aprile 2026 – Potenza (luogo da definire), ore 17:00–19:00
Elementi per un progetto di teatro in carcere

17 aprile 2026 – Casa Circondariale di Potenza, Via Appia 175, ore 13:00–15:00
Le metodologie della Compagnia Teatrale Petra

