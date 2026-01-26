☎️ LA DIGITALIZZAZIONE A MANFREDONIA: UN PNRR DA UN MILIONE DI EURO E UN PORTALE CHE TORNA ALL’ETÀ DELLA PIETRA 📼📠

A Manfredonia, sulla carta, la rivoluzione digitale è già avvenuta. Non per merito, ma per finanziamento. Il Comune risulta assegnatario, attraverso il PNRR, di risorse destinate alla digitalizzazione della pubblica amministrazione per un importo che non ammette alibi: 1.109.300 euro.

Questa la dote ereditata dall’attività del Commissario Prefettizio e dall’amministrazione Rotice: Migrazione al Cloud: 409.700 euro

Miglioramento esperienza d’uso di sito e servizi: 328.200 euro

Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND): 162.700 euro

Piattaforma PagoPA: 112.900 euro

Piattaforma Notifiche Digitali (PND): 60.000 euro

Applicazione App IO: 21.800 euro

Estensione Identità Digitale CIE: 14.000 euro

Un intervento economico senza precedenti. Un’occasione irripetibile per avvicinare davvero i cittadini al Palazzo e trasformare i processi pubblici in qualcosa di semplice, tracciabile, lineare e trasparente. In una parola: digitale. E invece, a Manfredonia, la digitalizzazione rischia di diventare ciò che la politica locale sa fare meglio: una parola buona per i comunicati e pessima per la ealtà. Il paradosso è evidente. Nonostante oltre un milione di euro di fondi PNRR, il sito istituzionale del Comune sembra aver fatto passi indietro rispetto al recente passato. Ma la parte più grottesca – e quindi perfettamente manfredoniana – è che proprio nella pagina dedicata all’attuazione delle misure PNRR i dati risultano parziali, limitati e, di fatto, inutili.

Una vetrina che non informa. Una trasparenza che non illumina. Una pagina costruita più per non far capire che per rendere conto. Non è un sito “catastrofico”. È peggio: è un sito “sufficiente”, cioè quello che si ottiene quando si spendono soldi pubblici senza pretendere qualità, ottimizzazione e manutenzione reale. Un Comune può anche “passare” i parametri minimi, ma una città che investe queste risorse dovrebbe ambire all’eccellenza, non limitarsi a cavarsela.

E qui non si parla di gusti o di estetica. Si parla di norme, obblighi e diritti. Il decreto legislativo 33/2013, agli articoli 1, 8 e 39, non lascia spazio a interpretazioni creative: la trasparenza è accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, per consentire un controllo diffuso sull’esercizio delle funzioni istituzionali.

Trasparenza significa che il cittadino non deve fidarsi. Deve poter verificare.

Le linee guida ANAC chiariscono un punto elementare: la privacy non può diventare un alibi per cancellare la conoscibilità degli atti. Se esistono dati sensibili, si procede con l’oscuramento selettivo, non con la sparizione del documento. La permanenza online degli atti non è una concessione: è un obbligo. E invece, sul portale del Comune di Manfredonia, accade questo:

Primo. Allegati rimossi. Scaduti i 15 o 30 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio, i file PDF vengono eliminati automaticamente. L’archivio storico diventa così una semplice lista di titoli inaccessibili. È come esporre un atto in bacheca e poi strapparlo, lasciando solo il cartellino: “qui c’era un documento”. Una trasparenza da museo delle cere.

Secondo. Documentazione incompleta. Molti atti risultano privi degli allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante: permessi di costruire, determine dirigenziali, atti urbanistici senza planimetrie, relazioni, pareri. Pubblicare un permesso senza allegati è come pubblicare una sentenza senza motivazione: resta la sigla, sparisce la sostanza.

Terzo. Il SUE, la vetrina fantasma. Lo Sportello Unico per l’Edilizia dovrebbe essere il cuore operativo della città. Invece, nella pratica, è come se non esistesse. Un sistema instabile, inaffidabile, intermittente non è un disservizio: è un blocco amministrativo. Ed è anche un imbarazzo pubblico.

Quarto. Ricerca inefficiente. Se i motori di ricerca degli atti non rispettano criteri minimi di usabilità, il controllo sociale diventa una parola vuota. Se non trovi, non leggi. Se non leggi, non controlli. E qualcuno ringrazia.

La domanda politica, allora, è inevitabile: che cosa significa digitalizzazione se la piattaforma digitale rende più difficile ciò che prima era possibile?

La digitalizzazione non è grafica né slogan. È accessibilità, tracciabilità, permanenza, integrità. È l’opposto del “clicca e scompare”. Ho già segnalato la questione agli organi competenti, all’anticorruzione comunale e ad AgID. Ma il punto non è l’ennesima segnalazione. Il punto è inchiodare una verità: un milione di euro non può produrre opacità. Qui si configura un sistema che riduce la conoscibilità degli atti, svuota gli archivi, ostacola la ricerca e trasforma la privacy in una serranda abbassata. Una trasparenza a tempo, che dura 15 giorni e poi sparisce.

Il PNRR non può diventare un trucco scenico. La digitalizzazione non è un manifesto: è un diritto civile moderno. E quando quel diritto viene compresso, non è un disservizio. È un segnale politico. Al Sindaco, che dovrebbe essere il primo garante della trasparenza, non si chiede una passerella o un post. Si chiede una cosa semplice: assumersi la responsabilità politica di ciò che accade nel Palazzo. Perché qui non parliamo di dettagli tecnici. Parliamo di diritti dei cittadini e di soldi pubblici.

Sindaco, se ci sei, non “battere un colpo”: batti un pugno sul tavolo. Se non ci sei, almeno non far finta di esserci. Perché un Comune che investe in digitale e produce opacità non ha un problema di software. Ha un problema di guida.

Lo scrive Angelo Riccardi, già sindaco del Comune di Manfredonia.