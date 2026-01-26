Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere al momento dei fatti. È questa la conclusione della perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’assise di Parma nel processo a carico della 22enne, accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli, partoriti a un anno di distanza l’uno dall’altro.

Le perite nominate dal tribunale, Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli, non hanno riscontrato alcuna patologia psichiatrica tale da compromettere la capacità di intendere e di volere dell’imputata né quella di partecipare consapevolmente al processo.

Secondo quanto emerge dalla relazione, la giovane viene descritta come un soggetto immaturo e fragile sul piano emotivo, ma non affetta da disturbi mentali rilevanti ai fini della responsabilità penale. Le esperte sottolineano tuttavia la necessità di un percorso terapeutico e di sostegno, ritenuto non dissimile da quelli generalmente previsti per soggetti minorenni.

La perizia esclude dunque l’incapacità di stare in giudizio e conferma la piena imputabilità dell’imputata.

Lo riporta ansa.it.