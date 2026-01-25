La SS “Garganica” torna protagonista ANAS conferma il nuovo collegamento Vico–Mattinata (ATTO)

Un’infrastruttura attesa da decenni, un territorio bellissimo ma fragile, e una domanda che divide: si può migliorare l’accessibilità del Gargano senza intaccare ambiente e paesaggio? È attorno a questo equilibrio che ruota il “Dossier conclusivo del proponente dell’opera” sul nuovo collegamento stradale tra Vico del Gargano (SS693) e Mattinata (SS89), documento con cui ANAS tira le somme del percorso di confronto svolto tra gennaio e marzo 2022.

Il dossier parte da un dato: il potenziamento della rete stradale non è solo un’opera tecnica, ma un intervento con “significative interazioni con l’ambiente, il paesaggio e le comunità locali”, da gestire già nelle fasi di progettazione e autorizzazione attraverso misure di mitigazione e compensazione.

Proprio per questo il confronto con cittadini, enti e stakeholder è stato impostato come passaggio preliminare, prima di arrivare al Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e alle successive procedure, dalla VIA alla Conferenza di servizi.

Secondo ANAS, l’obiettivo principale è ridurre l’isolamento della costa nord-est del Gargano, conseguenza del mancato completamento della SS693, e mettere a sistema la viabilità locale con grandi nodi nazionali, inclusi corridoi TEN-T: A14, dorsale ferroviaria adriatica e aeroporti di Bari e Foggia.

Tra le finalità dichiarate: tempi di percorrenza più brevi verso centri abitati e aree turistiche, maggiore sicurezza e minore incidentalità, riduzione di rumore e inquinamento con una parte di traffico spostata dalla costa, e un contrasto allo spopolamento grazie a nuove opportunità di lavoro.

Nel dibattito, rileva il dossier, c’è stata una “condivisione trasversale” sul bisogno di migliorare i collegamenti, pur con sensibilità differenti: chi spinge per tracciati nuovi e più diretti e chi preferisce adeguamenti che seguano la morfologia e valorizzino il paesaggio. Le alternative progettuali erano state organizzate in tre itinerari: Vico–Peschici (itinerario 1, nuovo collegamento), Peschici–Vieste (itinerario 2, adeguamento SS89), Vieste–Mattinata (itinerario 3, tra adeguamenti e nuovi tratti oggi inesistenti).

Il punto più delicato resta il terzo itinerario: la discussione è stata “inevitabilmente” condizionata dal divieto di nuove opere di mobilità nella Zona 1 del Parco Nazionale del Gargano, previsto dal decreto istitutivo.

Da qui l’ipotesi di una soluzione che attraversi l’area “totalmente in galleria”, con imbocchi esterni alla perimetrazione, come possibile mediazione tra tutela e continuità dell’itinerario. Nelle conclusioni, ANAS indica la soluzione da sviluppare nel PFTE: ottimizzazione dell’itinerario 1B per la tratta Vico–Peschici, adeguamento in sede della SS89 per Peschici–Vieste, e per Vieste–Mattinata una scelta legata alla cornice regolatoria del Parco, con preferenza per un nuovo tracciato ma attenzione alla fattibilità normativa.

Nel dossier trovano spazio anche indicazioni operative emerse dal confronto: corridoi faunistici, specie vegetali autoctone, pavimentazioni per ridurre rumore, gestione delle acque e attenzione ai rischi idrogeologici in un territorio carsico. Sul fronte dei cantieri, la richiesta è chiara: programmazione che riduca al minimo traffico e disagi nel periodo estivo, evitando il più possibile il transito di mezzi pesanti sulle viabilità locali.

ANAS rivendica inoltre una visione di qualità progettuale: non solo efficienza trasportistica, ma cura dell’inserimento nel “genius loci”, con opere pensate anche come occasioni di valorizzazione e fruizione del paesaggio.

Il documento è netto su un punto: il dibattito pubblico non è un sì o un no all’opera, ma un processo di informazione e ascolto per migliorare il progetto. La vera partita, ora, è tutta nei passaggi successivi: PFTE, pareri, VIA, autorizzazioni. E soprattutto nella capacità di sciogliere il nodo più spinoso: conciliare l’infrastruttura con le regole di massima tutela del Parco, evitando che il “Gargano interno” resti ostaggio di tempi lunghi e collegamenti insufficienti.

