Lutto nel mondo militare e a Rignano Garganico: addio al Generale Filippo Triggiani

MILANO – Un grave lutto ha colpito il mondo militare italiano e le comunità di Milano e Rignano Garganico. Si è spento improvvisamente all’età di 79 anni il Generale Filippo Triggiani, stimato ufficiale dell’Esercito Italiano e orgoglioso Bersagliere. Un malore improvviso lo ha strappato all’affetto dei suoi cari, lasciando profondo dolore in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue doti umane e professionali.

Una vita al servizio delle istituzioni

Nato a Bari il 9 maggio 1946, il Generale Triggiani aveva dedicato l’intera esistenza alla carriera militare, raggiungendo i più alti vertici con dedizione, competenza e integrità. Pur vivendo da anni a Milano per motivi professionali, non aveva mai reciso il legame con la sua terra d’origine.

A pieno titolo, è considerato uno dei Rignanesi più illustri di sempre. A Rignano Garganico, dove aveva trascorso parte dell’infanzia, era molto conosciuto e stimato. Nel piccolo centro del Gargano aveva ricevuto il Premio ai Concittadini del Mondo, ideato dal giornalista e amico Tonino Del Vecchio, riconoscimento che lo aveva profondamente emozionato.

Durante le sue frequenti visite, era facile incontrarlo passeggiare per le strade del paese, in visita ai parenti della famiglia Montesano e ai tanti amici d’infanzia, con i quali aveva mantenuto nel tempo un rapporto sincero e costante.

Il legame con la famiglia e il territorio

Oltre ai successi professionali, Filippo Triggiani era un uomo profondamente legato ai valori della famiglia. Lascia la moglie Luisa, la figlia Fiammetta e i suoi quattro amati nipoti, che rappresentavano per lui il centro affettivo più importante.

La notizia della scomparsa si è rapidamente diffusa anche sui social network, dove numerosi cittadini di Rignano Garganico lo ricordano come un uomo di grande cultura, dotato di rara umiltà, sempre disponibile al dialogo e profondamente orgoglioso delle proprie origini garganiche.

«La perdita del Generale Triggiani – scrivono in molti – non è solo un dolore per la sua famiglia, ma una ferita per l’intera comunità, che perde un esempio di virtù e un autentico ambasciatore della nostra terra».

L’ultimo saluto

Mentre Milano si stringe attorno alla famiglia Triggiani per l’ultimo saluto, anche il Gargano e il Barese si fermano per rendere omaggio a un uomo che, pur avendo raggiunto i massimi livelli della gerarchia militare, non ha mai dimenticato le proprie radici.

Grazie al suo esempio, sono numerosi oggi i rignanesi che hanno scelto di intraprendere la carriera nell’Esercito Italiano e che gli saranno per sempre riconoscenti.

Riposa in pace, Generale.

Lo riporta Angelo Ricky Del Vecchio, da rignanonews.com.