È stato convocato per lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 15:30, il Consiglio comunale di Manfredonia. La seduta si svolgerà presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico.

Nel corso della riunione, l’assemblea sarà chiamata a discutere e deliberare su diversi punti all’ordine del giorno, tra cui atti programmatici e amministrativi di rilievo per l’ente.

In apertura è prevista l’approvazione dei verbali della seduta del Consiglio comunale del 29 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 65 del regolamento consiliare.

Seguirà l’esame e l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, con il relativo elenco annuale 2026, e del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 2026-2028.

All’ordine del giorno anche il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2026-2028, oltre alla discussione e conseguente deliberazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, come previsto dall’articolo 170, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

Infine, il Consiglio sarà chiamato a pronunciarsi sul riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a), del d.lgs. 267/2000, in riferimento alla sentenza n. 1529/2025 del Tribunale di Foggia.