Manfredonia piange Salvatore Carpitano, istruttore di F-35 morto in un incidente negli Usa. "Continuerai a essere il colore del vento"

“Manfredonia è stata casa tua solo per un tratto della tua vita, eppure è bastato perché diventasse per sempre parte di te. Avevi scelto di vivere qui, sul mare, quando prestavi servizio presso il 32° Stormo di Amendola. Un passaggio che si è trasformato in appartenenza. Per questo oggi la città ti piange come si piange un figlio“.

L’ufficiale maggiore catanese Salvatore Carpitano, istruttore di F-35, ha perso la vita in Arizona, negli Stati Uniti, in seguito a un incidente stradale avvenuto nelle vicinanze della base dell’Aeronautica dove era in servizio. Aveva 35 anni. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Carpitano operava all’interno della RAMI – Rappresentanza dell’Aeronautica Militare Italiana negli Stati Uniti, una struttura strategica nella quale operano militari provenienti da diversi Paesi della Nato. Un incarico di grande responsabilità e prestigio, affidato solo a profili di altissima competenza.

A confermare ufficialmente la notizia è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio:

«Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del Maggiore dell’Aeronautica Militare Salvatore Carpitano», ha scritto il ministro, rivolgendo le condoglianze «alla sua famiglia, al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, e a tutti i colleghi dell’Arma Azzurra».

Salvatore Carpitano faceva parte del 156° Gruppo Volo e si occupava dell’addestramento dei piloti di F-35, ricoprendo un ruolo centrale in uno dei programmi più avanzati e delicati dell’Aeronautica Militare. Era considerato un punto di riferimento professionale e umano, stimato dai colleghi italiani e internazionali.

Ma Manfredonia oggi non piange solo il militare, il grado, la carriera. Piange l’Uomo.

“Prima dell’uniforme, prima del Maggiore dell’Aeronautica Militare, prima ancora di essere marito esemplare di Emilia e padre tenerissimo della piccola Sofia, Salvatore è stato un uomo per bene. Capace di lasciare un segno anche restando in silenzio, di costruire legami autentici, di incarnare valori profondi.

In un messaggio carico di dolore, Annarita Facciorusso lo ha ricordato così: «Con i tuoi voli hai dominato i cieli con il tuo aereo F-35, adesso i cieli dovranno assisterti in un altro cammino». “Manfredonia, che sa accogliere chi arriva come forestiero e salutarlo come figlio, oggi sente di aver perso uno dei suoi fiori più belli. Una perdita che pesa come un vuoto improvviso e inspiegabile”.

“Salvo, per noi continuerai a essere il colore del vento. Continuerai a volare libero nei cieli più alti, a vegliare su Emilia, a proteggere Sofia come un angelo custode. Continuerai a guardare questa città con quella tenerezza che tutti ricordano. I Greci dicevano che chi muore giovane è caro agli Dei, quasi a cercare un senso in ciò che senso non ha. Resta il ricordo, resta l’esempio, resta l’amore. Cieli blu, Salvatore. Il tuo volo continua, nella luce“.