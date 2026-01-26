Mattinata - Manfredonia. Deceduto Luigi Martorelli: comunità unite nel dolore. "Dolore lacerante"

Un’altra tragedia colpisce duramente la comunità di Mattinata, già provata da recenti lutti. Nelle prime ore di questa mattina è giunta la notizia della scomparsa di Luigi Martorelli, 30 anni, la cui prematura dipartita ha lasciato sgomenti familiari, amici e l’intero paese.

“Un dolore profondo e lacerante che si abbatte ancora una volta su due genitori, ora devastati dalla perdita del loro caro, e su una famiglia colpita da uno sconforto difficile anche solo da immaginare. Mattinata si stringe attorno a loro in un silenzioso e composto abbraccio, condividendo un sentimento di smarrimento che attraversa l’intera comunità“.

A interpretare il cordoglio collettivo è stato il sindaco Michele Bisceglia, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia Martorelli: «Interpretando il sentimento di smarrimento e cordoglio di ogni mattinatese, esprimo la mia vicinanza più sincera e affranta alla Famiglia Martorelli in questo momento così doloroso».

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.

“Luigi ci ha lasciato dopo giorni di agonia in seguito ad un incidente stradale avvenuto lunedì scorso sulla statale 89 Manfredonia-Mattinata. Come StatoQuotidiano siamo vicini ai genitori e a tutta la famiglia di Luigi”, scrive Antonio Pietro Totaro.