Edizione n° 5958

BALLON D'ESSAI

CORONA SIGNORINI // Fabrizio Corona fermato dal giudice: Signorini ottiene il divieto di pubblicazione
26 Gennaio 2026 - ore  10:54

CALEMBOUR

CANI GABBIE // “Vergogna”. 43 cani di varie razze chiusi in gabbie, “in pessime condizioni igienico-sanitarie”. Sequestri
26 Gennaio 2026 - ore  09:27

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Mattinata – Manfredonia. Deceduto Luigi Martorelli: comunità unite nel dolore. “Dolore lacerante”

LUIGI MARTORELLI Mattinata – Manfredonia. Deceduto Luigi Martorelli: comunità unite nel dolore. “Dolore lacerante”

"Ci ha lasciato dopo giorni di agonia in seguito ad un incidente stradale avvenuto lunedì scorso"

Mattinata - Manfredonia. Deceduto Luigi Martorelli: comunità unite nel dolore. "Dolore lacerante"

ph Luigi Martorelli, profilo fb

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Un’altra tragedia colpisce duramente la comunità di Mattinata, già provata da recenti lutti. Nelle prime ore di questa mattina è giunta la notizia della scomparsa di Luigi Martorelli, 30 anni, la cui prematura dipartita ha lasciato sgomenti familiari, amici e l’intero paese.

Un dolore profondo e lacerante che si abbatte ancora una volta su due genitori, ora devastati dalla perdita del loro caro, e su una famiglia colpita da uno sconforto difficile anche solo da immaginare. Mattinata si stringe attorno a loro in un silenzioso e composto abbraccio, condividendo un sentimento di smarrimento che attraversa l’intera comunità“.

A interpretare il cordoglio collettivo è stato il sindaco Michele Bisceglia, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia Martorelli: «Interpretando il sentimento di smarrimento e cordoglio di ogni mattinatese, esprimo la mia vicinanza più sincera e affranta alla Famiglia Martorelli in questo momento così doloroso».

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.

“Luigi ci ha lasciato dopo giorni di agonia in seguito ad un incidente stradale avvenuto lunedì scorso sulla statale 89 Manfredonia-Mattinata. Come StatoQuotidiano siamo vicini ai genitori e a tutta la famiglia di Luigi”, scrive Antonio Pietro Totaro.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO