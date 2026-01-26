Monte Sant’Angelo: nasce il comitato cittadino per il NO al referendum sulla giustizia

In vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo 2026, a Monte Sant’Angelo è stato costituito il 24 gennaio il comitato cittadino per sostenere il NO.

Il comitato si propone di essere ampio e trasversale, con l’obiettivo di organizzare, coordinare e promuovere tutte le iniziative a favore del NO. L’iniziativa aderisce al comitato nazionale “Società civile per il NO al referendum” ed è aperta all’adesione di associazioni, partiti e cittadini singoli.

Tra i primi aderenti figurano CGIL Monte Sant’Angelo, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sezione Monte Sant’Angelo, Arci Nuova Gestione, Acli circolo Monte Sant’Angelo, Legambiente circolo FestambienteSud, Associazione Un Monte di Idee, Associazione Bantù, Partito Democratico Monte Sant’Angelo, Meetup Monte Sant’Angelo e Rifondazione Comunista.