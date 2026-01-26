Edizione n° 5958

26 Gennaio 2026

26 Gennaio 2026 - ore  09:27

Monte Sant'Angelo: nasce il comitato cittadino per il NO al referendum sulla giustizia

MONTE SANT'ANGELO Monte Sant’Angelo: nasce il comitato cittadino per il NO al referendum sulla giustizia

Il comitato si propone di essere ampio e trasversale, con l’obiettivo di organizzare, coordinare e promuovere tutte le iniziative a favore del NO

Monte Sant’Angelo: nasce il comitato cittadino per il NO al referendum sulla giustizia

Carlo Nordio - Fonte Immagine: fondazioneluigieinaudi.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //

In vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo 2026, a Monte Sant’Angelo è stato costituito il 24 gennaio il comitato cittadino per sostenere il NO.

Il comitato si propone di essere ampio e trasversale, con l’obiettivo di organizzare, coordinare e promuovere tutte le iniziative a favore del NO. L’iniziativa aderisce al comitato nazionale “Società civile per il NO al referendum” ed è aperta all’adesione di associazioni, partiti e cittadini singoli.

Tra i primi aderenti figurano CGIL Monte Sant’Angelo, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sezione Monte Sant’Angelo, Arci Nuova Gestione, Acli circolo Monte Sant’Angelo, Legambiente circolo FestambienteSud, Associazione Un Monte di Idee, Associazione Bantù, Partito Democratico Monte Sant’Angelo, Meetup Monte Sant’Angelo e Rifondazione Comunista.

4 commenti su "Monte Sant’Angelo: nasce il comitato cittadino per il NO al referendum sulla giustizia"

  1. La sinistra si schiera per il NO solo per andare contro il governo Meloni, ma sa benissimo che è una riforma giusta. Solo che, siccome non l’hanno saputa fare loro, devono per forza dire NO.

  3. Belzebu’ hai dimostrato quello che veramente nascondi dietro il tuo pseudonimo cioè di essere un ignorante e qualunquista da bar dello sport….., senza offendere gli sportivi.

  4. @Belzebù:

    Veramente quelli che hanno politicizzato questo referendum sono stati proprio gli amichetti tuo fasci al governo, non gli altri.
    Come al solito è sempre colpa degli altri, mi raccomando.
    E comunque a marzo si vota NO, perché, all’atto pratico, non ci sarà nessun vantaggio per noi cittadini comuni mortali, ma solo per i politici corrotti che potranno manovrare a loro piacimento i giudici

Lascia un commento

