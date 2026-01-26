Il Comune di Foggia ha autorizzato l’utilizzo a titolo gratuito di due spazi del Museo Civico per un’iniziativa della Consulta studentesca dell’Accademia di Belle Arti di Foggia: la Sala Diomede sarà utilizzata dal 16 febbraio al 2 marzo 2026 per l’allestimento e l’organizzazione di una mostra di opere degli studenti, mentre la Sala Mazza sarà disponibile il 16 febbraio 2026, dalle 17.30 alle 21.00, per una conferenza inaugurale legata alla mostra.

La determinazione evidenzia che l’evento rappresenta “un momento per far conoscere la produzione artistica ed il lavoro svolto dall’Accademia”. L’atto dà atto anche della disponibilità delle sale nei periodi richiesti.

Nel testo vengono richiamati: l’istituzione del Sistema Museale Civico (deliberazione del 2017), il regolamento comunale del 2022 sulla concessione e utilizzo dei beni immobili del patrimonio comunale, con le previsioni sull’uso temporaneo e occasionale degli spazi, le regole generali su permessi e nulla osta necessari in capo al concessionario.

Il documento ribadisce inoltre che, per immobili con vincolo storico-artistico, devono essere rispettate le prescrizioni del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004).

Costi e responsabilità

Un passaggio importante riguarda la ripartizione degli oneri: l’amministrazione precisa che è sollevata da responsabilità per danni verso terzi e che tutte le spese connesse all’evento (ad esempio service, SIAE, grafica, stampa, affissioni, assicurazioni, eventuali cachet e manovalanza) restano a carico dei richiedenti. È una clausola tipica degli atti di concessione, utile a chiarire obblighi e responsabilità operative.

A cura di Giovanna Tambo.