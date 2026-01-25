Edizione n° 5957

BALLON D'ESSAI

MAURIZIO PASTORE // Uomo ucciso a Bari, gip: «L’indagato potrebbe fuggire per evitare ritorsioni»
25 Gennaio 2026 - ore  22:55

CALEMBOUR

CARLOMAGNO ANGUILLARA // Anguillara, Carlomagno sorvegliato a vista in carcere: “Voglio uccidermi ma non ho il coraggio”
25 Gennaio 2026 - ore  22:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Omicidio Moretti, funerali in forma privata: sei ore di autopsia sul corpo del nipote del boss

AUTOPSIA MORETTI Omicidio Moretti, funerali in forma privata: sei ore di autopsia sul corpo del nipote del boss

Sei ore di autopsia per chiarire le cause della morte di Alessandro Moretti, il 34enne foggiano assassinato a colpi di arma da fuoco giovedì 15 gennaio a Foggia

Foggia, omicidio Moretti: un colpo al vertice per riscrivere gli equilibri della “Società”

Omicidio Moretti - COMBO SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Sei ore di autopsia per chiarire le cause della morte di Alessandro Moretti, il 34enne foggiano assassinato a colpi di arma da fuoco giovedì 15 gennaio a Foggia. L’esame autoptico, disposto dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, è stato eseguito nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio dalla Medicina legale di Foggia, alla presenza dei consulenti di parte. Le risultanze dell’accertamento tecnico verranno depositate entro un termine compreso tra i 60 e i 90 giorni.

Secondo quanto emerso – confermando i primi rilievi effettuati durante l’ispezione cadaverica – Moretti sarebbe stato colpito da almeno tre proiettili, tutti tra il torace e il costato, uno dei quali in prossimità del cuore. I colpi sarebbero stati esplosi a distanza ravvicinata con una pistola calibro 7.65, risultata compatibile con i bossoli repertati sul luogo dell’agguato.

Ottenuto il nulla osta dell’autorità giudiziaria, nella mattinata di sabato 24 gennaio si sono svolti i funerali dell’uomo, celebrati in forma strettamente privata. Una scelta dettata anche dal clima di forte attenzione investigativa che circonda il delitto, ritenuto dagli inquirenti particolarmente delicato sotto il profilo degli equilibri criminali cittadini.

Le indagini, coordinate dalla DDA di Bari e condotte dalla Squadra Mobile di Foggia, proseguono senza sosta. L’obiettivo dichiarato è quello di impedire l’innesco di una nuova escalation di violenza mafiosa in città. Alessandro Moretti, nipote del boss Rocco Moretti, è infatti il primo appartenente alla sua famiglia a essere ucciso nell’ambito degli scontri, ciclicamente ricorrenti, tra le tre “batterie” della Società foggiana. I familiari della vittima sono assistiti dall’avvocato Luigi Sauro, che ha scelto di non rilasciare dichiarazioni.

L’agguato è avvenuto in via Sant’Antonio. Moretti viaggiava da solo a bordo di uno scooter quando è stato affiancato da una moto con a bordo il killer, che indossava un casco integrale. Da lì è partita una sventagliata di colpi: almeno dieci quelli esplosi, tre dei quali hanno raggiunto il bersaglio. Ferito gravemente, il 34enne è morto poco dopo, durante il trasporto in ospedale.

Sul posto sono stati repertati una dozzina di bossoli calibro 7.65, mentre gli investigatori hanno acquisito numerosi filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’omicidio. Sono scattate perquisizioni, accertamenti tecnici e test stub, mentre resta il massimo riserbo sugli sviluppi investigativi.

Alessandro Moretti, noto negli ambienti criminali con il soprannome di “Sassolino”, aveva un lungo curriculum giudiziario. Era finito alle cronache locali per l’arresto, insieme a un amico, per aver minacciato un testimone dell’omicidio di Gianluca Tizzano, avvenuto nel marzo 2011. Il suo nome compare anche nelle carte di una rilevante operazione antimafia del gennaio 2016, nella quale emerse un presunto piano – poi sventato – per uccidere un ispettore capo della Squadra Mobile di Foggia. Per quei fatti fu condannato a tre anni e otto mesi.

Nell’ambito dell’indagine “Decima Azione” aveva riportato un’ulteriore condanna a sette anni e quattro mesi. A suo carico anche una pena a quattro anni per tentata estorsione, danneggiamento e lesioni. Era inoltre noto alle forze dell’ordine per reati legati a droga, armi, furti e resistenza a pubblico ufficiale.

Un omicidio che riporta al centro dell’attenzione il tema della criminalità organizzata a Foggia e che, secondo gli investigatori, potrebbe rappresentare un segnale di nuovi e pericolosi assetti all’interno della mafia locale.

Fonte: FoggiaToday.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO