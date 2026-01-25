FOGGIA – Sei ore di autopsia per chiarire le cause della morte di Alessandro Moretti, il 34enne foggiano assassinato a colpi di arma da fuoco giovedì 15 gennaio a Foggia. L’esame autoptico, disposto dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, è stato eseguito nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio dalla Medicina legale di Foggia, alla presenza dei consulenti di parte. Le risultanze dell’accertamento tecnico verranno depositate entro un termine compreso tra i 60 e i 90 giorni.

Secondo quanto emerso – confermando i primi rilievi effettuati durante l’ispezione cadaverica – Moretti sarebbe stato colpito da almeno tre proiettili, tutti tra il torace e il costato, uno dei quali in prossimità del cuore. I colpi sarebbero stati esplosi a distanza ravvicinata con una pistola calibro 7.65, risultata compatibile con i bossoli repertati sul luogo dell’agguato.

Ottenuto il nulla osta dell’autorità giudiziaria, nella mattinata di sabato 24 gennaio si sono svolti i funerali dell’uomo, celebrati in forma strettamente privata. Una scelta dettata anche dal clima di forte attenzione investigativa che circonda il delitto, ritenuto dagli inquirenti particolarmente delicato sotto il profilo degli equilibri criminali cittadini.

Le indagini, coordinate dalla DDA di Bari e condotte dalla Squadra Mobile di Foggia, proseguono senza sosta. L’obiettivo dichiarato è quello di impedire l’innesco di una nuova escalation di violenza mafiosa in città. Alessandro Moretti, nipote del boss Rocco Moretti, è infatti il primo appartenente alla sua famiglia a essere ucciso nell’ambito degli scontri, ciclicamente ricorrenti, tra le tre “batterie” della Società foggiana. I familiari della vittima sono assistiti dall’avvocato Luigi Sauro, che ha scelto di non rilasciare dichiarazioni.

L’agguato è avvenuto in via Sant’Antonio. Moretti viaggiava da solo a bordo di uno scooter quando è stato affiancato da una moto con a bordo il killer, che indossava un casco integrale. Da lì è partita una sventagliata di colpi: almeno dieci quelli esplosi, tre dei quali hanno raggiunto il bersaglio. Ferito gravemente, il 34enne è morto poco dopo, durante il trasporto in ospedale.

Sul posto sono stati repertati una dozzina di bossoli calibro 7.65, mentre gli investigatori hanno acquisito numerosi filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’omicidio. Sono scattate perquisizioni, accertamenti tecnici e test stub, mentre resta il massimo riserbo sugli sviluppi investigativi.

Alessandro Moretti, noto negli ambienti criminali con il soprannome di “Sassolino”, aveva un lungo curriculum giudiziario. Era finito alle cronache locali per l’arresto, insieme a un amico, per aver minacciato un testimone dell’omicidio di Gianluca Tizzano, avvenuto nel marzo 2011. Il suo nome compare anche nelle carte di una rilevante operazione antimafia del gennaio 2016, nella quale emerse un presunto piano – poi sventato – per uccidere un ispettore capo della Squadra Mobile di Foggia. Per quei fatti fu condannato a tre anni e otto mesi.

Nell’ambito dell’indagine “Decima Azione” aveva riportato un’ulteriore condanna a sette anni e quattro mesi. A suo carico anche una pena a quattro anni per tentata estorsione, danneggiamento e lesioni. Era inoltre noto alle forze dell’ordine per reati legati a droga, armi, furti e resistenza a pubblico ufficiale.

Un omicidio che riporta al centro dell’attenzione il tema della criminalità organizzata a Foggia e che, secondo gli investigatori, potrebbe rappresentare un segnale di nuovi e pericolosi assetti all’interno della mafia locale.

