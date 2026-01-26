Il Comune di Foggia compie un nuovo passaggio amministrativo per l’affidamento del servizio di supervisione rivolto a assistenti sociali e psicologi degli Ambiti territoriali di Foggia e Vico del Gargano, nell’ambito delle risorse PNRR (Missione 5, Componente 2, Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out”). Con determinazione dirigenziale del 26 gennaio 2026 (registro generale n. 98), l’Area 4 – Servizi alla Persona prende atto delle istanze pervenute e nomina il seggio di gara per la verifica della sola busta amministrativa.

L’atto ricostruisce un iter già articolato: precedenti indagini di mercato andate deserte, procedure negoziate avviate e poi annullate per rimodulazioni, e ulteriori tentativi non andati a buon fine. Nella motivazione, viene richiamata anche la necessità di rispettare la tempistica imposta dalla misura: il servizio deve essere realizzato entro il 30 giugno 2026, come ribadito da una nota ministeriale acquisita agli atti dell’ente.

Il Comune evidenzia inoltre l’importanza del servizio per il benessere psicologico degli operatori sociali e la prevenzione del fenomeno di burnout, sottolineando l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere agli strumenti di acquisto telematici, in particolare al Mercato elettronico della PA (MePA) per prestazioni sotto soglia.

Determinazione del 26 gennaio 2026: presa d’atto delle candidature per il servizio di supervisione (Ambiti di Foggia e Vico del Gargano) e nomina del seggio. Procedura su MePA, CIG B9E9E65698, scadenza PNRR fissata al 30 giugno 2026.

Quanto alla fase di manifestazione d’interesse, l’atto dà atto che la riapertura dei termini dell’avviso (disposta a dicembre) ha prodotto tre candidature, protocollate nel mese di dicembre. Successivamente, la stazione appaltante ha predisposto su MePA la bozza di RDO evoluta (n. 5933224), riscontrando però criticità operative: da un lato i disservizi della piattaforma segnalati da un operatore economico; dall’altro, la questione della qualificazione della stazione appaltante in sede di acquisizione CIG (errore ERR110). Su questo punto, l’atto richiama un riscontro ANAC che indica la possibilità di procedere, in deroga, per appalti di servizi sociali entro determinate condizioni di corretta compilazione della scheda di indizione.

La RDO evoluta risulta poi pubblicata il 13 gennaio 2026, con invito rivolto a tutti e tre gli operatori che avevano manifestato interesse. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 24 gennaio 2026 ore 14, mentre la prima seduta pubblica per l’apertura della busta amministrativa è convocata per 26 gennaio 2026 ore 12 (in modalità sincrona su MePA).

Infine, viene formalizzata la composizione del seggio di gara: Sara Marzia Grifa (funzionario assistente sociale ATS Foggia), Assunta Francesca Scialoia (funzionario amministrativo Comune di Foggia) e Walter Gentile (istruttore contabile ATS, segretario verbalizzante). L’atto precisa che i componenti dovranno rendere le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e astensione previste dal Codice dei contratti.