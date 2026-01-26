Edizione n° 5958

CORONA SIGNORINI // Fabrizio Corona fermato dal giudice: Signorini ottiene il divieto di pubblicazione
26 Gennaio 2026 - ore  10:54

CANI GABBIE // “Vergogna”. 43 cani di varie razze chiusi in gabbie, “in pessime condizioni igienico-sanitarie”. Sequestri
26 Gennaio 2026 - ore  09:27

Home // Bari // Procura di Bari, oltre 30 milioni spesi per le indagini: 13 per le intercettazioni

130 ANTIMAFIA FOGGIANO Procura di Bari, oltre 30 milioni spesi per le indagini: 13 per le intercettazioni

130 operazioni antimafia nel Foggiano

PROCURATORE ROSSI (ph repubblica di bari)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2026
Bari // Cronaca //

BARI, 26 gennaio 2026 – Ammontano a circa 30,7 milioni di euro le spese sostenute dalla Procura della Repubblica di Bari nel biennio 2023-2024 per l’attività investigativa, di cui quasi 13,2 milioni destinati alle intercettazioni telefoniche, ambientali e informatiche, comprese quelle tramite trojan.

I dati emergono dal bilancio sociale presentato oggi alla stampa dal procuratore Roberto Rossi, affiancato dagli aggiunti Ciro Angelillis e Giuseppe Gatti.

Nel dettaglio, nel 2023 le spese complessive per la giustizia hanno raggiunto i 14,8 milioni di euro, con 6,2 milioni impiegati per le intercettazioni; nel 2024 l’esborso è salito a 15,9 milioni, di cui 7 milioni per le attività di captazione.

A fronte di questi costi, l’attività della Procura ha consentito il recupero di oltre 343 milioni di euro attraverso i sequestri: 226 milioni nel 2023 e 117 milioni nel 2024, ai quali si aggiungono 154 milioni di euro di confische definitive.
«Tali valori – si legge nel bilancio – offrono un’idea immediata e tangibile degli sforzi investigativi dell’ufficio e del valore generato a beneficio della comunità».

Nel biennio analizzato, la Direzione distrettuale antimafia di Bari ha eseguito 560 misure cautelari personali e 65 misure reali, definendo 15.887 procedimenti a fronte dei 16.800 sopravvenuti nello stesso periodo.

Particolarmente intenso lo sforzo nel Foggiano, dove la Dda ha condotto oltre 130 operazioni antimafia, portando a 880 arresti, al sequestro di decine di tonnellate di sostanze stupefacenti, all’emissione di oltre 100 interdittive antimafia e allo scioglimento di sei Comuni per infiltrazioni mafiose. Avviate anche collaborazioni con diversi pentiti di alto livello.

Complessivamente, tra il 2023 e il 2024, sono state aperte 103mila indagini e definiti 110mila procedimenti, con una riduzione del 20% delle pendenze residue, segno – evidenzia il bilancio – di una maggiore efficienza del sistema giudiziario.

Lo riporta l’Ansa Puglia.

LASCIA UN COMMENTO