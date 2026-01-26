Puglia Vibes, Michele De Meo: "Un album che racconta molto più di un evento"

Sfogliare oggi l’album fotografico di Puglia Vibes significa tornare, anche solo per un istante, dentro una giornata che ha saputo superare le aspettative. Non tanto per i numeri, quanto per il clima che si respirava: attenzione, ascolto, partecipazione autentica. Un’energia diffusa che ha reso subito evidente come Puglia Vibes non fosse un semplice evento, ma uno spazio condiviso, capace di mettere in relazione idee, visioni e persone.

Le immagini raccontano sguardi concentrati, strette di mano, dialoghi nati sul palco e proseguiti lontano dai microfoni. Raccontano una comunità che ha risposto con entusiasmo, dimostrando che il desiderio di crescere insieme — come territori e come sistema — è più vivo che mai.

Puglia Vibes si è affermato così come un luogo fertile di confronto, in cui la qualità delle relazioni ha contato più di ogni altra metrica. Un contesto in cui il valore dell’ascolto e della condivisione ha dato sostanza ai contenuti, trasformando l’incontro in un’esperienza collettiva.

Il pensiero più sentito va a chi ha creduto nel progetto fin dall’inizio, spesso lontano dai riflettori, mettendo a disposizione competenze, tempo e passione. È da questo impegno silenzioso che nasce Puglia Vibes. Ed è da qui che si ripartirà, con maggiore consapevolezza e nuove ambizioni, guardando già al prossimo anno.

— Michele De Meo

Presidente Fondazione Re Manfredi