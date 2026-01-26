Edizione n° 5958

CORONA SIGNORINI // Fabrizio Corona fermato dal giudice: Signorini ottiene il divieto di pubblicazione
26 Gennaio 2026 - ore  10:54

CANI GABBIE // "Vergogna". 43 cani di varie razze chiusi in gabbie, "in pessime condizioni igienico-sanitarie". Sequestri
26 Gennaio 2026 - ore  09:27

Puglia Vibes, Michele De Meo: "Un album che racconta molto più di un evento"

Puglia Vibes, Michele De Meo: "Un album che racconta molto più di un evento"

"Le immagini raccontano sguardi concentrati, strette di mano, dialoghi nati sul palco e proseguiti lontano dai microfoni"

Puglia Vibes, Michele De Meo: "Un album che racconta molto più di un evento"

Puglia Vibes, Michele De Meo: "Un album che racconta molto più di un evento"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2026
Manfredonia

Sfogliare oggi l’album fotografico di Puglia Vibes significa tornare, anche solo per un istante, dentro una giornata che ha saputo superare le aspettative. Non tanto per i numeri, quanto per il clima che si respirava: attenzione, ascolto, partecipazione autentica. Un’energia diffusa che ha reso subito evidente come Puglia Vibes non fosse un semplice evento, ma uno spazio condiviso, capace di mettere in relazione idee, visioni e persone.

Le immagini raccontano sguardi concentrati, strette di mano, dialoghi nati sul palco e proseguiti lontano dai microfoni. Raccontano una comunità che ha risposto con entusiasmo, dimostrando che il desiderio di crescere insieme — come territori e come sistema — è più vivo che mai.

Puglia Vibes si è affermato così come un luogo fertile di confronto, in cui la qualità delle relazioni ha contato più di ogni altra metrica. Un contesto in cui il valore dell’ascolto e della condivisione ha dato sostanza ai contenuti, trasformando l’incontro in un’esperienza collettiva.

Il pensiero più sentito va a chi ha creduto nel progetto fin dall’inizio, spesso lontano dai riflettori, mettendo a disposizione competenze, tempo e passione. È da questo impegno silenzioso che nasce Puglia Vibes. Ed è da qui che si ripartirà, con maggiore consapevolezza e nuove ambizioni, guardando già al prossimo anno.

— Michele De Meo
Presidente Fondazione Re Manfredi

LASCIA UN COMMENTO