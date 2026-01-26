San Severo presenta la 'Mappa delle Opportunità' per i giovani

Giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 15.00, presso la Sala Conferenze Ettore Basso dell’Officina di Quartiere di Palazzo Celestini, il Comune di San Severo presenterà la Mappa delle opportunità, strumento dedicato all’orientamento e all’attivazione della comunità giovanile. L’iniziativa fa parte della progettualità “Galattica”, per la quale il Comune ha ottenuto un rifinanziamento di 30.000 euro.

Secondo il Sindaco Lidya Colangelo, l’Assessore alle Politiche Giovanili Rosario di Scioscio e la Dirigente Area II Servizi Sociali e alla Persona Silvana Salvemini, la Mappa delle opportunità rappresenta un momento fondamentale per informare, orientare e attivare i giovani, offrendo una visione chiara delle risorse e delle occasioni presenti sul territorio.

L’evento è interamente organizzato dalla Regione Puglia, con il Comune che mette a disposizione i propri spazi. La gestione sarà affidata allo youth worker del Comune, con il coinvolgimento dei volontari del Servizio Civile Regionale e dei partner del progetto Galattica, per garantire una partecipazione attiva e inclusiva della comunità giovanile.