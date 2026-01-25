FOGGIA – Il turismo in provincia di Foggia sta cambiando pelle. Negli ultimi cinque anni il sistema dell’accoglienza ha registrato una trasformazione profonda, con un ridimensionamento delle strutture alberghiere tradizionali e una crescita marcata delle soluzioni extra-alberghiere legate ai soggiorni brevi. A certificarlo è l’analisi Unioncamere-InfoCamere, aggiornata al 30 settembre 2025, che fotografa un settore in piena evoluzione.

Nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, il comparto degli alberghi e delle strutture ricettive tradizionali in Capitanata ha segnato una flessione. Le imprese attive sono scese a 289, con una riduzione di 16 unità rispetto a cinque anni prima, pari a un calo del 5,2 per cento. Un dato che si inserisce in una tendenza più ampia, osservabile anche a livello nazionale, legata ai cambiamenti delle abitudini di viaggio e ai nuovi modelli di soggiorno adottati dai turisti.

Di segno opposto, invece, l’andamento delle strutture extra-alberghiere. In provincia di Foggia, le imprese registrate in questo segmento – che comprende bed and breakfast, case vacanza e alloggi per soggiorni brevi – hanno raggiunto quota 590. Si tratta di 110 unità in più rispetto al 2021, con una crescita complessiva del 22,9 per cento. Un incremento che testimonia come questo tipo di offerta stia progressivamente ridefinendo il panorama dell’accoglienza turistica locale.

La dinamica appare particolarmente evidente nelle aree a forte vocazione stagionale e nelle località costiere, a partire dal promontorio del Gargano. Qui, comuni come Vieste continuano a trainare le presenze turistiche in Puglia, beneficiando di un’offerta ricettiva sempre più orientata alla flessibilità e alla personalizzazione del soggiorno.

In questo contesto di trasformazione, il settore della ristorazione mostra segnali di sostanziale tenuta, accompagnati da una moderata crescita. Al 30 settembre 2025, in provincia di Foggia risultano attive 1.657 attività di ristorazione, con un aumento di 105 imprese rispetto al 2021, pari a un +6,8 per cento. Un dato che conferma il ruolo centrale del comparto nel tessuto economico locale, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico.

Nel complesso, l’analisi degli ultimi cinque anni evidenzia una divergenza sempre più netta tra il comparto alberghiero tradizionale, in progressiva riduzione, e quello degli alloggi per soggiorni brevi, in forte espansione. Una trasformazione strutturale che emerge con particolare chiarezza nei momenti di picco della domanda turistica, come il periodo natalizio, quando le aree a più alta attrattività registrano una forte pressione sui servizi.

In questo scenario, la ristorazione – pur con differenze territoriali – dimostra una maggiore capacità di adattamento, confermandosi un pilastro dell’economia locale e un elemento essenziale dell’offerta turistica complessiva. I dati diffusi da Unioncamere-InfoCamere aprono ora la strada a una riflessione più ampia, che va oltre gli operatori del settore e chiama in causa istituzioni e comunità locali, chiamate a governare un cambiamento che sta ridisegnando il turismo in Capitanata.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno