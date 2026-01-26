Con deliberazione n. 8 del 23 gennaio 2026, la Giunta comunale di Foggia ha approvato l’integrazione della programmazione artistica della stagione teatrale 2025/2026 al Teatro Umberto Giordano, in collaborazione con il Consorzio regionale oggi denominato Puglia Culture (già Teatro Pubblico Pugliese).

L’atto ripercorre i presupposti del rapporto tra Comune e Consorzio, richiamando l’adesione del Comune e il meccanismo di programmazione annuale delle stagioni, con impegni reciproci sulla disponibilità delle strutture e sul concorso al finanziamento delle iniziative approvate. Viene ricordato anche l’aggiornamento dello Statuto (ottobre 2024) che ha portato alla variazione della denominazione in “Puglia Culture”.

Nel merito dell’integrazione, la delibera fa riferimento a una nota del Consorzio (prot. 5047 del 13 gennaio 2026) con cui viene proposta l’aggiunta di due eventi:

una replica matinée dedicata agli studenti dello spettacolo “Morte accidentale di un anarchico”, regia di Giorgio Gallione, prevista il 19 gennaio 2026 alle ore 10.30; l’atto indica un cachet di 3.500 euro e una previsione di incasso di 2.500 euro (al lordo di IVA e SIAE); lo spettacolo “Arcipelago G”, descritto come commedia tragicomica distopica della Piccola Compagnia Impertinente, in programma il 30 gennaio 2026 alle 21.00, con costo coperto dagli incassi dei titoli di ingresso.

La Giunta precisa che l’integrazione non comporta variazioni sulla quota a ripiano già prevista per la stagione (richiamata in delibera come pari a 168.747,21 euro), e stabilisce anche i prezzi dei biglietti per “Arcipelago G”: 15 euro per platea e palchi e 10 euro per il loggione. L’atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, in considerazione dell’imminente sviluppo delle attività organizzative e promozionali della stagione.