Vestas Italia, protesta a Taranto contro il trasferimento dei lavoratori

Un gruppo di sindacalisti e lavoratori di Vestas Italia ha organizzato una protesta salendo sul tetto del capannone del sito di Taranto, dove hanno esposto uno striscione con la scritta “Trasferimento forzato = licenziamento mascherato” e appendendo un manichino con la corda al collo.

I lavoratori, in presidio da 12 giorni, scioperano contro la decisione dell’azienda di chiudere il magazzino di Taranto e trasferire 32 dipendenti a San Nicola di Melfi.

Secondo la Uilm, che ha organizzato la mobilitazione insieme alla Fiom Cgil, il manichino rappresenta “un futuro tolto, una dignità calpestata e un territorio a rischio di svuotamento”. L’organizzazione sindacale sottolinea come spostare il lavoro a 200 km di distanza non sia una riorganizzazione, ma una vera condanna per molte famiglie che non possono né vogliono accettare un addio silenzioso alla propria terra.

Lo riporta ansa.it.