Edizione n° 5957

BALLON D'ESSAI

CORONA SIGNORINI // Fabrizio Corona fermato dal giudice: Signorini ottiene il divieto di pubblicazione
26 Gennaio 2026 - ore  10:54

CALEMBOUR

CANI GABBIE // “Vergogna”. 43 cani di varie razze chiusi in gabbie, “in pessime condizioni igienico-sanitarie”. Sequestri
26 Gennaio 2026 - ore  09:27

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Vestas Italia, protesta a Taranto contro il trasferimento dei lavoratori

VESTAS TARANTO Vestas Italia, protesta a Taranto contro il trasferimento dei lavoratori

Un gruppo di sindacalisti e lavoratori di Vestas Italia ha organizzato una protesta salendo sul tetto del capannone del sito di Taranto

Vestas Italia, protesta a Taranto contro il trasferimento dei lavoratori

Vestas Italia, protesta a Taranto - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

Un gruppo di sindacalisti e lavoratori di Vestas Italia ha organizzato una protesta salendo sul tetto del capannone del sito di Taranto, dove hanno esposto uno striscione con la scritta “Trasferimento forzato = licenziamento mascherato” e appendendo un manichino con la corda al collo.

I lavoratori, in presidio da 12 giorni, scioperano contro la decisione dell’azienda di chiudere il magazzino di Taranto e trasferire 32 dipendenti a San Nicola di Melfi.

Secondo la Uilm, che ha organizzato la mobilitazione insieme alla Fiom Cgil, il manichino rappresenta “un futuro tolto, una dignità calpestata e un territorio a rischio di svuotamento”. L’organizzazione sindacale sottolinea come spostare il lavoro a 200 km di distanza non sia una riorganizzazione, ma una vera condanna per molte famiglie che non possono né vogliono accettare un addio silenzioso alla propria terra.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO