Santeramo in Colle e Palo del Colle, due arresti

Santeramo in Colle – DA tempo i Carabinieri seguivano le sue tracce e, ieri, durante un servizio antidroga è finito nella loro rete. È accaduto a Santeramo in Colle, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto41enne del luogo, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno intercettato in via Leoncavallo dove è stato fermato e sottoposto a controllo. Nella sua disponibilità gli operanti hanno trovato uno “spinello” e 44 euro in contanti. Nel mezzo invece il 44enne deteneva 10 involucri in carta stagnola contenenti hashish ed un bilancino di precisione. La successiva perquisizione effettuata presso la sua abitazione ha consentito ai carabinieri di trovare altre 10 dosi della stessa sostanza e materiale per il taglio e confezionamento della droga. Complessivamente i militari hanno sottoposto a sequestro 20 grammi di hashish. Tratto in arresto l’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Bari.PALO DEL COLLE, I SOLDI O IL TUO RISTORANTE SALTA IN ARIA – ARRESTATA 44enne – Ha preteso 2mila euro da una imprenditrice 64enne di Palo del Colle perché, in caso contrario, avrebbe fatto esplodere un ordigno già piazzato presso il suo ristorante. Si tratta di una 44enne casalinga del luogo, arrestata ieri sera in quel centro dai Carabinieri della locale Stazione con l’accusa di estorsione. Tutto ha avuto inizio nella tarda mattinata di ieri quando la titolare del ristorante veniva contattata sulla sua utenza cellulare da una interlocutrice sconosciuta. La stessa le riferiva di essere stata costretta da altre persone ad effettuare quella telefonata con cui le intimava di depositare, entro la serata, una busta contenente 2mila euro sotto uno dei cipressi del locale cimitero. In caso contrario i mandanti, mediante un telecomando a distanza, avrebbero fatto esplodere un ordigno già piazzato presso il suo esercizio pubblico. Qualche ora più tardi la malcapitata, che nel frattempo si era rivolta ai Carabinieri della locale Stazione, riceveva un’altra telefonata nel corso della quale confermava all’anonima interlocutrice di voler consegnare il denaro nel luogo prima concordato. Organizzata la “trappola”, gli operanti hanno atteso il puntuale arrivo dell’estortore dopo che la 64enne, alle ore 20.00, aveva depositato una busta sotto un albero adiacente ad un lampione del cimitero. Alle 21 circa i militari notavano transitare lungo il viale del camposanto una donna a bordo di un’autovettura, dapprima a luci spente e successivamente accese. Dopo una mezz’ora la stessa, questa volta a piedi, si portava alla base del cipresso e raccoglieva l’involucro prima lasciato dall’imprenditrice. A quel punto i Carabinieri uscivano allo scoperto bloccando la 44enne e traendola in arresto. La stessa, su disposizione dell’A.G., è stata sottoposta agli arresti domiciliari.