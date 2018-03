Manfredonia, vi è piaciuta la “Gran Parata dei carri e dei gruppi” del Carnevale? (FT)

Di:

TERMINATA la Gran Parata dei Carri Allegorici e dei Gruppi Mascherati del 64^Edizione del Carnevale di Manfredonia

Lunedì 27 Febbraio

09.30/13.00 – Stadio Miramare – Calcio in Maschera 2017. Torneo di calcio categoria pulcini, con degustazione di dolci tipici del Carnevale. Premiazione ore 12.40. Evento organizzato da ASD ACCADEMIA MANFREDONIA e SSD MANFREDONIA CALCIO.

15.00/20.00 – Stadio Miramare – Coppa Carnevale 2017. Torneo di calcio categoria esordienti, con degustazione di dolci tipici del Carnevale. Premiazione ore 19.45. Evento organizzato da ASD ACCADEMIA MANFREDONIA e SSD MANFREDONIA CALCIO.

18.00 – Teatro Comunale Lucio Dalla, Via della Croce – 58^ Veglioncino dei Bambini. Concorso per mascherine che premia la singola e la coppia con gli outfit della boutique Angels di Manfredonia. Presentano Marzia Papagna e Ciro Magno. Nel corso dello spettacolo, sarà messo in scena “L’Isola che non c’era_Il Musical per Famiglie”, con la regia di Paolo Citro, a cura di Musical Art-Accademia delle Arti performative e della Compagnia Teatrale CrewSlup.

Martedì 28 Febbraio

09.00 – Teatro Comunale Lucio Dalla, Via della Croce – 34^ edizione della Rassegna Teatrale “Venti minuti con il tuo Carnevale” _ I Giornata. Esibizione delle scuole di ogni ordine e grado che presenteranno sketch teatrali, farse, poesie, balli e musica in libertà. Conduce: Tiziano Samele.

GRAN PARATA SERALEDEI CARRI E DEI GRUPPI

Ore 18.00 – Partenza della Gran Parata dei Carri allegorici e dei gruppi mascherati in concorso. Conduce Gianni Ciardo. Con Matteo Perillo e l’animazione musicale di Michele Bottalico.

Apre la Banda Città di Manfredonia, partecipano le Principesse del Carnevale, la Banda e le Majorettes dell’istituto Comprensivo Giordani De Sanctis, la Banda dell’Istituto Comprensivo Perotto Orsini.

Percorso (Raduno in Viale Miramare, a partire da Via Alessandro Volta): Piazzale Ferri (animazione a cura di Rete Smash con Antonio Beverelli e Ciro Fabiano), Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi (fine percorso Carri Allegorici), Corso Manfredi. Conclusione: Villa Comunale.

Ore 18.00 – Centro sportivo polivalente “Pasquale Tomaiuolo”, via Luigi Pirandello 10 (Zona Comparto CA5) – Ze Peppe veste di rosa, 1° quadrangolare di calcio a 5 femminile, organizzato dalla UISP Gargano Manfredonia e A.S.D. Amici dello sport. Partecipano: New Team Donia ,Garganus, Cerignola, Gioventù calcio Foggia.

Ore 19.30 -Il “Consolo” (“U Cunsule”). Solenni Funerali di ZePèppe. Corteo in maschera per accompagnare la salma della maschera; percorso: Corso Manfredi, Piazza del Popolo, Villa Comunale. Cerimonia del “Consolo” e accensione di Ze Péppe presso il Mercatino del Carnevale. Con la Rosa dei Venti di Salvatore Esposto.

Ore 21.30 – Piazza del Popolo – “PaperWall”, il Gran Concerto del Revival. Una full immersion tra i successi degli ultimi decenni del secolo scorso, un viaggio per il mondo sulle note che hanno fatto la storia e la memoria della musica.

Ore 21.30 – Vie del Centro – Il Gran “Ballo per Bar”. Riproposizione della grande tradizione del “Ballo per casa”, con la dj set in maschera che irrompe nella notte. Locali aderenti: Flamingo (dj set Enry), Dominus Café e Café Plaza (dj set di Dino Mione), Bar Centrale (dj set di Marco Ucci), CafédesArtistes (“La Vida es un Carnaval”, live di Michela Borgia, dj set di Toni Falcao), Perbacco Wine Bar (dj set di Peppe Prince), Civico 5 (Dark Angel Live).

Mercoledì 1° Marzo

09.00- Teatro Comunale Lucio Dalla 34^ edizione della Rassegna Teatrale “Venti minuti con il tuo Carnevale” _ II Giornata. Esibizione delle scuole di ogni ordine e grado che presenteranno sketch teatrali, farse, poesie, balli e musica in libertà. (2^ e ultima). Conduce: Tiziano Samele.

Giovedì 2 Marzo

Ore 18.00 – Associazione ANFFAS – Festa della Pentolaccia presso la sede associativa in Via San Francesco 134 a Manfredonia.

Ore 18.30 – Casa di Riposo “Stella Maris” Siponto – Socia delle Pantere Grigie con canti e balli a cura dell’associazione PASER.

Ore 20.00 – LUC – “Un Sorriso colorato” e Gran Ballo della “Socia”. – Torna il Gran Party del Carnevale, alla sua VI edizione, con la musica, le danze e il cibo. Incasso devoluto al Reparto di Oncoematologia Pediatrica Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Progetto di “Una voce per il Sud”, in collaborazione con l’Associazione Arcobaleno e l’AVIS di Manfredonia.

Venerdì 3 Marzo

Ore 11.30 – Casa Sollievo della Sofferenza, Reparto di Oncoematologia Pediatrica, San Giovanni Rotondo – VI ed. di “Un Sorriso colorato”, progetto in collaborazione con “Una Voce per il Sud”. Visita in reparto dell’Agenzia del Turismo.

Ore 21.00 – Maddalena Via del Gusto-Percorso gastronomico e musicale lungo la città storica, attraverso Via Maddalena e Arco Boccolicchio. Una grande festa alla scoperta del meglio della gastronomia locale. I ristoranti Coppola Rossa, Baciati dal Mare, Bacco Tabacco e Venere, Osteria Boccolicchio e Calamarando, prepareranno le portate tradizionali della cucina sipontina, accompagnate dal vino pugliese di Cantine Due Palme e da dj set e musica dal vivo. Evento in collaborazione con COM.UNICA.

Sabato 4 Marzo

GRAN PARATA SERALE DEI CARRI E DEI GRUPPI E NOTTE COLORATA

Notte Colorata in Sfilata – Gran Parata Serale dei Carri, dei Gruppi in concorso e delle Meraviglie

Ore 18.00 – Partenza della Grande Parata notturna dei Carri, dei Gruppi e delle Meraviglie. Conducono Matteo Perillo e Mariangela Mariani. Grande Show de “I Forbicioni”(Franco Rinaldi & Lello Castriotta).

Apre la Banda Città di Manfredonia, partecipano le Principesse del Carnevale.

Percorso (Raduno in Viale Miramare, a partire da Via Alessandro Volta): Piazzale Ferri (animazione a cura di Rete Smash con Antonio Beverelli e Ciro Fabiano), Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi (fine percorso Carri Allegorici e Gruppi Mascherati in concorso), Corso Manfredi. Conclusione: Villa Comunale.

Ore 20.00 – Centro Storico Inizio della “Notte Colorata”, la notte bianca più pazza della Puglia. Animazione, divertimento, musica e degustazioni nelle vie più belle del centro storico cittadino.

Ore 22.00 – CafédesArtistes, Corso Manfredi -“Alla Corte di Donald”, live performance di Michela Borgia e dj di Danilo Rossetti e voce di Toni Falcao.

Ore 22.00 – Piazza Papa Giovanni XXIII – GABRY PONTE E LO ZOO DI 105 nella 12 edizione de “LO SHOW” della Notte Colorata . Al termine della Gran Parata, appuntamento con lo “SHOW”, il grande spettacolo di piazza del Carnevale di Manfredonia con ospiti, dj e ballerini…per ballare insieme tutta la notte! In collaborazione con Ilsipontino.net .

Domenica 5 marzo

Ore 09.00 / 20.00 – Area Mercato Ittico, Lungomare Nazario Sauro – “Campagna Amica”, Farmers market. Mercato di vicinanza dei prodotti agricoli di stagione. A cura delle Federazione Provinciale Coldiretti Foggia.

Ore 18.30 – Casa di Riposo “Anna Rizzi”– Festa della Pentolaccia alla Socia delle Pantere Grigie a cura dell’associazione PASER.

Ore 19.00 – Centro Sociale Rita Levi Montalcini – Festa della Pentolaccia.

Ore 20.00 – Cerimonia di Chiusura e Premiazione – Teatro Comunale Lucio Dalla. Spettacolo e proclamazione dei vincitori dei concorsi. Presenta Manila Nazzaro, già Miss Italia, attrice teatrale e conduttrice televisiva, con il giornalista Felice Sblendorio.

OPEN DAYS

A spasso con Ze Pèppe

Visite guidate del centro storico e dei luoghi culturali di Manfredonia: le vecchie Mura, i Torrioni, la Cattedrale e il Museo Diocesano, la Chiesa e il Palazzo di San Domenico, la Cappella della Maddalena e il Museo dei Santi Sotto Campana. Gli scorci panoramici e i palazzi nobiliari. Le botteghe artigiane e i laboratori delle Farrate.

18 e 25 febbraio, 4 marzo, dalle ore 16.30 alle ore 19.30. Luogo d’incontro: InfoPoint GAL DaunOfantino/Daunia TuR, Piazzetta Mercato 9.

Visite guidate su richiesta, il sabato e la domenica mattina, agli Ipogei Capparelli e all’Area archeologica ed alla Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto.

Informazioni e prenotazioni: Associazione Daunia TuR, Via San Lorenzo 112, tel 0884 660558, 348 8137728,info@dauniatur.it

MOSTRA

Il Fotocoriandolo 2010/2016_La Mostra

Chiostro di Palazzo San Domenico, Piazza del Popolo

Dal ritratto al reportage, a colori o in bianco e nero, durante i preparativi e le sfilate del Carnevale di Manfredonia. Un racconto per click ed immagini del Circolo Culturale Manfredonia Fotografica.

20 febbraio 6 febbraio, lun/ven 10.00-13.00 15.30-20.30, sab 10.00/13.00

CONCORSO

Il Fotocoriandolo_Concorso Fotografico_6^ edizione

a cura del Circolo Culturale Manfredonia Fotografica

9 marzo 2017-Termine delle iscrizioni.

25 marzo 2017-Cerimonia di Premiazione e Mostra dei lavori.

Segui il Carnevale di Manfredonia su www.carnevalemanfredonia.com, su Facebook (Carnevale di Manfredonia), Instagram (carnevalemanfredonia) e Twitter (@carnevale_mf) e scatta foto e postale sul web con l’hashtag #CarnevalediManfredonia.

