Cerignola. Nella nottata scorsa, tra il territorio della Svizzera e quello lombardo, si è brillantemente conclusa una prolungata e complessa attività investigativa condotta dalla dipendente Compagnia Carabinieri di Cerignola con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. L’operazione, che ha consentito di disarticolare un nutrito gruppo criminale del basso tavoliere specializzato in furti di ingente valore, ha interrotto e impedito un furto plurimilionario ai danni della sede di un’importante società di custodia e trasporto di valori e preziosi nelle immediate vicinanze della città di Chiasso. Cinque componenti della banda sono stati fermati in flagranza dalle Autorità elvetiche, mentre altrettanti sono stati arrestati dai Carabinieri in una località vicina al confine di Stato, dove avevano allestito una base logistica. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso di una conferenza stampa, che si terrà presso questo Comando Provinciale alle 09.30 di domani, martedi 27. Carabinieri, trasporto valori: bloccato clan cerignolani ultima modifica: da

