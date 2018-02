Foggia, “Storia dei 30 alloggi del Consorzio Unitario”

Di:

Foggia. Sono mesi che chiediamo al dirigente del Servizio Urbanistica copia della fideiussione a garanzia dei trenta alloggi che il Consorzio Unitario Coop Casa doveva consegnare al Comune di Foggia contestualmente al rilascio del certificato di abitabilità degli alloggi costruiti per i suoi soci, certificato di abitabilità che è stato concesso a fronte di un impegno a realizzare a posteriori gli alloggi “popolari” come da delibera di Giunta Comunale di Foggia (n° 74 del 27/07/2011) che ha per oggetto “Art.11 Legge 241 – Novazione di impegno tra Comune di Foggia e Consorzio Unitario Coop-Casa”.

Venerdì 22 febbraio siamo riusciti ad avere la risposta dal dirigente del servizio, risposta confermata dal funzionario che segue la vicenda: le fideiussioni sono scadute nel 2016 e non sono state rinnovate. Ma c’è di più perché non solo non sono state rinnovate ma è stato avviato un procedimento al TAR teso a verificare la sussistenza gli obblighi sottoscritti e questo in assenza di altre polizze attivate a garanzia del “credito comunale”.

Purtroppo i dubbi e le preoccupazioni che abbiamo più volte espresso sono diventate realtà e la consegna, o almeno la costruzione, degli alloggi promessi slitta a non si sa quando, forse mai, con buona pace di chi aspetta da un decennio un alloggio a prezzo calmierato.

Ora, a dieci anni dall’inizio della vicenda, chiediamo all’Amministrazione Comunale cosa è stato realizzato sull’area in cui era prevista la realizzazione dei trenta alloggi. Sono state accolte e realizzate le istanze dei non meglio identificati “residenti in zona” o quale altro intervento è stato fatto? Ci aspettiamo una risposta perché vale sempre il pensiero andreottiano “a pensar male si fa peccato ma spesso s’indovina” e, in questo caso, i “mali pensieri” sono più di uno.

Arrivati a questo punto della vicenda siamo obbligati a presentare una integrazione all’esposto fatto alla Procura della Corte dei Conti nel 2013 aggiornandolo con quanto appreso dalla tecnostruttura comunale.

Abbiamo più volte sollecitato sia l’Amministrazione Comunale sia la Regione Puglia sullo stato dell’arte degli accordi di programma ancora in essere, accordi di programma che dovevano far arrivare alla comunità quasi un migliaio di alloggi destinati ad alleviare la fame di case popolari.

Per restare sull’emergenza abitativa chiediamo a che punto è la realizzazione dell’intervento edilizio iniziato in fondo a viale Europa da cui si aspettano gli alloggi da destinare agli assegnatari dei container del Campo degli Ulivi come da impegno sottoscritto dall’ex sindaco Gianni Mongelli?

Al conto che degli immobili che i vari “imprenditori edili” dovrebbero consegnare al Comune mancano, oltre al migliaio di alloggi, anche la risistemazione del cavalcaferrovia di via Bari, un palazzetto dello sport e varie altre opere pubbliche la cui realizzazione è rimasta scritta solamente sul “libro dei sogni” perché anche di queste opere non vi è traccia.

Alla luce di questa vicenda, iniziata con un’amministrazione a guida PD e proseguita (e finita?) con un’amministrazione di destra, torniamo a chiedere a Regione Puglia di esercitare i suoi poteri d’indirizzo e controllo sui “piani edilizi comunali” chiedendo conto agli attuali amministratori dello stato dell’arte della realizzazione degli “accordi di programma”.

Resta solo l’amara costatazione che in una città piena di baracche e baraccati, di persone ospitate in container pubblici, ora trenta famiglie non possano più trovare riparo neanche sotto una fideiussione.

Foggia 26 febbraio 2018

Giorgio Cislaghi per il Circolo Che Guevara

Vincenzo Rizzi Consigliere Comunale

Marcello Sciagura Consigliere Comunale