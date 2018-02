Manfredonia. Incontro sulla giustizia con il magistrato Carbonelli

Di:

Manfredonia, 26 febbraio 2018. Sta continuando appassionatamente il percorso laboratoriale “Attrezzarsi per la città” avviato dall’Arcidiocesi. La passione dei giovani iscritti e di alcuni docenti iscritti per “curiosità” che gli affiancano sta producendo buoni frutti.

Negli ultimi due incontri ci siamo soffermati sul Fede e Politica e sul tema della Solidarietà.

Il prof. Scaramuzzi (docente presso la Facoltà Teologica Pugliese e presso il Liceo Scientifico di Manfredonia), nell’incontro del 30 gennaio ha fatto riflettere i ragazzi sui ruoli separati di Chiesa e Stato e del come si deve avere un approccio al tema della Politica e della partecipazione sociale in ottica cristiana. Si è partiti dal personaggio di Gesù che aveva ben compreso cosa significa stare nella modernità, in qualcosa che è sempre in cambiamento, che è marginale e fragile. Gesù era un marginale, uno fuori dal contesto e ci insegna a stare nella storia con intelligenza e prudenza, senza ingenuità e maturando le giuste competenze.

La dott.ssa Noemi Frattarolo (Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Manfredonia), nell’incontro del 15 febbraio, ha affrontato il tema della Solidarietà. Abbiamo giocato a “TU SEI…. E CHE FAI?”. Ciascuno gruppo ha cercato di immedesimarsi in un soggetto: Parrocchia, Associazione di Volontariato, Servizi Sociali di un Comune pieno di risorse, Servizi Sociali in situazione precaria. Ogni gruppo doveva analizzare delle situazioni di emergenza che richiedevano impegni e progettualità di solidarietà. Si è giunti alle conclusioni che la solidarietà va pensata, ragionata, non può essere abbandonata al caso; che da soli, ogni singolo soggetto, non può fare nulla, occorre una rete perché solidarietà viene dal latino “solidus” cioè reciprocità; che ciascuno per fare solidarietà deve avere il coraggio di andare un po’ oltre gli schemi; che il conflitto nel mettersi in rete sarà necessario ma che sara superato se capiamo che “la realtà è superiore all’idea”.

Martedì 27 Febbraio affronteremo il tema della Giustizia, sempre tra musica, parole e laboratori di confronto, aiutato dalla dott.ssa Mariangela Martina Carbonella, Magistrato.

Prof. ARENA MASSIMILIANO

Tutor Progetto Policoro Diocesano

Coordinatore del laboratorio