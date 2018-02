Promozione turistica unitaria e digitalizzazione: qui Vico

Di:

Foggia. L’impegno è ritrovarsi dopo il 4 marzo per lavorare insieme alla realizzazione del programma del Movimento 5 Stelle sul turismo.

Si è concluso così l’incontro tra Rosa Menga, candidata nel collegio uninominale alla Camera, Marialuisa Faro e Giorgio Lovecchio, candidati nel collegio plurinominale della Camera e Gisella Naturale candidata al Senato nel collegio plurinominale e gli operatori turistici della provincia di Foggia, riuniti lo scorso fine settimana a Vico del Gargano. Con loro, Enzo Dota, delegato regionale Asso Reti PMI e la consigliera regionale Rosa Barone.

L’Italia è tra i dieci Paesi più visitati al mondo e la meta più desiderata nell’immaginario collettivo degli stranieri, eppure non ha un Ministero dedicato. Punto centrale del programma M5S, hanno spiegato i candidati agli imprenditori presenti, è proprio quello di istituire il Ministero del Turismo al quale si affianchi un Coordinamento nazionale che coinvolga tutte le Istituzioni locali e regionali che oggi procedono troppo spesso ognuno per conto proprio. Una cabina di regia che promuova un’azione integrata anche attraverso la definizione di una governance a livello centrale tra le diverse amministrazioni competenti ​che rivestono un importante, seppur indiretto, impatto sul turismo, come per esempio lo Sviluppo economico e i Trasporti.

Una promozione unitaria dell’offerta turistica che sia attenta a preservare, però, le specificità di ogni singolo territorio e che vada nella direzione della sostenibilità, intesa come “soddisfazione dei bisogni del presente senza compromettere la possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future”.

Altro punto importante su cui si è focalizzato l’incontro è la questione fiscale. Per incrementare la competitività delle aziende turistiche italiane è necessario – spiegano i candidati – rivedere in modo equo le tasse che gravano sul settore​. In particolare il Movimento vuole: ridurre la TARI pagata dalle imprese del settore alberghiero per le attività stagionali in base all’effettiva produzione di rifiuti secondo la formula “chi meno inquina, meno paga”; ridurre il peso dell’IMU sugli immobili alberghieri nei periodi di bassa stagione; rendere la tassa di soggiorno più equa, applicandola a tutte le strutture ricettive in modo proporzionale al prezzo della camera e i Comuni devono dimostrare che il gettito della tassa di soggiorno è destinato esclusivamente alla promozione e ad attività legate al turismo e alla valorizzazione del territorio.

Una serie di misure che i candidati M5S hanno spiegato nel dettaglio e che rientrano in un programma più ampio che servirà a ridare slancio a quella che è la seconda industria del nostro Paese e una delle leve più importanti per far ripartire l’economia.