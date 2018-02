SIA, il 26 febbraio l’assemblea. Volpicelli “I sindaci collaborino”

Di:

Orta Nova.”Ormai la misura è colma. L’emergenza gestionale del Consorzio d’Igiene Fg/4 è giunta ad un punto cruciale che graverà inevitabilmente sulle sorti della Sia. Nella giornata di lunedì scorso si è assistito all’ennesimo teatrino dell’irreale, dove il presidente del Consorzio (Franco Metta, sindaco di Cerignola), ha dapprima proclamato le sue dimissioni per poi trattenerle a fine riunione in vista di un nuovo aggiornamento dell’assemblea che si terrà il 26 febbraio.” Si apre così l’intervento di Francesco Volpicelli, attivo cittadino ortese impegnato nel seguire i fatti della SIA.

Gli chiediamo. Chi le passa le informazioni?

“Seguo la vicenda da molto vicino. Le informazioni vengono dai dipendenti ma anche dalla lettura dei documenti di bilancio che sono pubblici. Se desse un’occhiata ai miei post, noterebbe che parlo di dissesto finanziario da almeno due anni.”

Mi dia altri riferimenti, fonti, dati certi e specifichi a quale titolo raccoglie queste informazioni.

“Raccolgo queste informazioni perché faccio politica attivamente sul mio territorio da quando avevo 16 anni (iniziai come segretario della Udc Giovani ad Orta Nova). Candidato a consigliere comunale per 2 volte, attualmente sono vicino ad una forza politica di cui presto farò cosa pubblica. La vicenda Sia la seguo grazie alle pubblicazioni dei bilanci aziendali, dai resoconti dei dipendenti, dalle delibere dei comuni, dai verbali d’assemblea. Tutto materiale di pubblico dominio.”

Nomi di persone con cui parla per esempio

“Non sono funzionali ai fatti. Per sapere che dico cose vere basta leggere gli atti pubblici. La debitoria dei comuni del Consorzio non è un’invenzione ma un dato di fatto.”

Cosa prevede per l’assemblea di lunedì?

“Spero nel buon senso”

Cosa pensa dell’ultima posizione assunta dal sindaco Tarantino sulla SIA? Avrà sentito su YouTube

“Per quanto non condivida la politica del sindaco Tarantino, attualmente non ha colpe perché comunque Orta Nova è uno dei pochi comuni senza una debitoria, anzi, ha stanziato 50 mila euro per l’affitto di mezzi per l’espletamento del servizio di raccolta. Mezzi che ad Orta Nova sono arrivati solo in parte. Ossia due compattatori. Un po’ pochi pensando che abbiamo speso 50 mila euro.”

La sua impressione sui fatti SIA più recenti, sull’ultima riunione tenutasi lunedì scorso. “La prima impressione a margine di tutta questa estenuante trattativa è la totale inadeguatezza della politica, sia attuale che degli anni passati. In particolare, i sindaci dei Comuni dei Cinque Reali Siti stanno dando l’idea di una politica lasciva e debole, pronta a gettare la spugna e poco propensa a trovare delle soluzioni definitive. I sindaci, infatti, piuttosto che presentarsi davanti ai propri concittadini spiegando una volta per tutte il problema, hanno rinviato all’infinito con l’intento di preservare la loro immagine davanti a loro e non perdere il loro consenso dinanzi all’opinione pubblica”.

La situazione attuale secondo la sua ricostruzione. “Adesso la Sia continua a vantare dei crediti nei confronti di tutti i Comuni che non si impegnano a liquidare le somme dovute al primo di ogni mese. Per questi motivi la Sia non avrebbe assicurato i pagamenti degli stipendi ai dipendenti che negli scorsi giorni hanno scioperato in maniera selvaggia, determinando una vera e propria invasione di rifiuti per le vie delle città”.

Le condizioni dei dipendenti SIA al momento. “I dipendenti della Sia ora rischiano realmente il posto di lavoro, già da diverso tempo si trovano ad operare in condizioni di assoluta precarietà. Secondo quanto denunciano da più tempo le sigle sindacali dei lavoratori, questi sarebbero costretti ad uscire facendo delle collette per il gasolio nei mezzi per i quali non si provvede a giusta manutenzione. Oltre alla totale mancanza di vestiario ed adempimenti di sicurezza, mancano anche i buoni pasto e i versamenti dei contributi, senza i quali gli operai non riescono comunque ad immaginare il loro futuro”.

Il sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, nei giorni scorsi ha parlato di “consegnare i libri in Tribunale” come unico scenario possibile, ma questo vorrebbe dire mettere letteralmente per strada 300 famiglie e solo in virtù di ciò dovrebbe ritenersi uno scenario da evitare con tutte le forze”.

Altri dettagli sull’ultima assemblea di lunedì scorso.

“Durante l’ultima assemblea Grandaliano ha parlato di un “Piano B” da proporre qualora i Comuni non si adeguino alle richieste della Sia entro la scadenza del 26 febbraio. Il Piano B sarebbe quello che porterebbe al commissariamento dell’azienda e alla totale perdita di peso decisionale dei nostri Comuni nella Sia. Questo significherebbe una sconfitta per la nostra politica. Ecco perché la politica deve rispondere per tempo. Auspico che si possa tornare a ragionare da territorio unito. I sindaci dei Comuni si prendano le loro responsabilità e salvino la Sia una volta per tutte, garantendo i pagamenti dei debiti e la firma sui nuovi contratti per il 2018”.

Oggi si terrà la nuova assemblea SIA. Ai sindaci soci l’ardua sentenza.

A cura di Daniela Iannuzzi