Volley Club Manfredonia, conquistati i Playoff Promozione

Manfredonia, 26 febbraio 2018. Con una prestazione da incorniciare, in un Paladante infuocato dal numerosissimo pubblico, i ragazzi della Prima Divisione hanno conquistato l’accesso ai Playoff per la promozione in serie D. Un risultato che definire eccezionale è poco. La squadra tutta di giovani, tutti della nostra città, nonostante le infinite difficoltà economiche, ha saputo interpretare al meglio questa prima fase del campionato interprovinciale.

Un anno intenso questo della Volley club Manfredonia, che oggi più che mai vuole attingere e puntare sulle giovani risorse che ci offre il vivaio locale e confermare il suo impegno nel settore giovanile.

I ragazzi, impegnati, fino ad ora, in ben sette campionati (Prima Divisione Maschile; under 14 maschile e femminile; under 16 maschile e femminile; under 18 maschile e femminile), seguiti da nostri tecnici Rosario Ravalli, Giusi Scarale, Angelo Rinaldi e Antonio Tommasone, coadiuvati dai dirigenti Anna Maria Orlando, Stefano Attanasio, Mirea Totaro e Ippolito Troiano, hanno l’opportunità di esprimere la loro passione ed il loro attaccamento a questo sport in un clima sereno e, per così dire “familiare”. E’ forse questo l’elemento che ci contraddistingue: la possibilità di coltivare giovani atleti, puntando sull’attaccamento alla squadra, alla Società, agli allenatori, in una parola alla MAGLIA.

A breve, inoltre, avranno inizio i campionati under 13 maschile e femminile. E non è nostra intenzione fermarci qui. Con i nostri tecnici e dirigenti stiamo valutando anche la partecipazione ai campionati Under 12. Puntiamo a costruire basi solide, sia nel settore femminile sia nel maschile, per il futuro della Volley Club e dello sport a Manfredonia. Nella nostra visione, l’unico modo per farlo è partecipare a quanti più campionati giovanili possibili. Il Marchio di Qualità Argento nel Settore Giovanile, ottenuto dalla FIPAV, rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra Società.

Il percorso è in salita, anche per la ristrettezza delle risorse economiche, ma nessuno resta indietro, tutti i nostri atleti raggiungono con soddisfazione traguardi importanti che ci fanno intravedere un futuro più “nostro”, in cui giovani talenti manfredoniani possano spiccare in una realtà “pallavolistica” sempre più competitiva.

Da quarant’anni ormai, la Volley Club Manfredonia non ha fatto mancare l’impegno nel rinnovare e confermare la volontà di fare crescere i nostri ragazzi.

Puntiamo sulle giovani leve, il futuro è dei giovani!

Ufficio stampa Volley Club Manfredonia

VOLLEY CLUB MANFREDONIA